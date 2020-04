RECHAZA EL PAGO DEL IMPUESTO CREADO POR LOS CONCEJALES Y RECURRE A LA JUSTICIA

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, anticipó la decisión de la compañía de cerrar la planta de procesamiento de Puerto Madryn y trasladar a la totalidad de los buques congeladores al puerto de Caleta Paula, en Santa Cruz. Fundamentó la medida en la creación del impuesto municipal, sancionado el jueves pasado por el Concejo Deliberante de Madryn, el cual consideró “inconstitucional”, al tiempo de anunciar que recurrirá a la vía judicial y que abonará los 5 millones de pesos que debería desembolsar la firma por ese concepto.

“La decisión se debe a la actitud en contra las empresas pesqueras mediante el dictado de la Ordenanza Nº 11.351, al imponerles una ‘contribución’ que sin lugar a dudas constituye un impuesto; que además de resultar manifiestamente ilegal, muestra a las claras un trato discriminatorio hacia el sector pesquero”, escribió Álvarez Castellano en una nota que giró al gobierno provincial, el Municipio, el Concejo Deliberante y los diferentes sindicatos de la actividad.

La empresa de la que dependen más de 300 empleos ratificó la decisión “de no hacer frente al impuesto creado por la Municipalidad de la ciudad de Puerto Madryn, y adoptar medidas judiciales para tratar de revertir lo que es claramente una actitud arbitraria”, anticipa al comunicar que inicia una batalla judicial contra la imposición tributaria impulsada y aprobada por el Concejo Deliberante.

El dueño de Conarpesa aseguró que en momentos como los actuales “en los cuales las fuentes de trabajo se encuentran amenazadas por una economía en recesión, la adopción de medidas como la adoptada por la Municipalidad lo único que hacen es agravar la situación imperante”.

No obstante, dijo que las empresas del sector no se niegan a realizar un aporte en el marco de la pandemia de coronavirus, sino que cuestionó la forma en que se instrumentó, sin el mínimo consenso, y por no haber sido convocados a un debate previo por parte de los parlamentarios locales.