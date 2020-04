No es duda ortográfica, es duda sobre la doble moral de nuestros Concejales. Bueno al menos una de ellos. Este miércoles, una vecina de Puerto Madryn observó con no poca sorpresa que una concejala estaba de compras en un comercio de barrio sin tapabocas, a pesar de que a ella le exigieron el uso de este para ingresar al lugar. Al parecer, la concejala habría usufructuado de su condición para hacer sus compras. Evidentemente molesta, la vecina arremetió sobe el comerciante que solo atinó a decir que se trataba de una funcionaria. La concejala goza del beneficio del DN 297/20, pero claramente NO puede ir en contra de sus propias normas. Según trascendió el Intendente tomó conocimiento del hecho y habría cargado duramente contra la concejala por su actitud.