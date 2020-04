Este miércoles, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, confirmó el pase a disponibilidad de policías acusados de agresión, “se trata de efectivos policiales que cumplen funciones en el Gimnasio Municipal N° 1 de Trelew, y en donde ya tomó intervención no solo asuntos internos de la Policía sino Fiscalía para darle curso a las correspondientes investigaciones”.

“Hoy, cerca de las 00.30 horas me llegó a mi poder un video en donde se puede ver claramente como algunos efectivos policiales realizan medidas que no son las apropiadas con respecto a personas demoradas”, reconoció Massoni.