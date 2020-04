LOS TRIPULANTES DEBERÁN REALIZAR LA CUARENTENA EN LAS EMBARCACIONES EN MAR DEL PLATA

En Mar del Plata fueron confirmados dos casos positivos en tripulantes de buques pesqueros afectados por el Covid-19. Las autoridades bonaerenses señalaron que ambos son “asintomáticos” y anunciaron que ambas tripulaciones deberán cumplir los 14 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio a bordo de los barcos, sin posibilidad de descender al puerto.

Señales de alarma se encendieron en pocos minutos en el Puerto de Mar del Plata durante la tarde de este martes después de que se confirmaran contagios de coronavirus en dos barcos, pese a las medidas de prevención que habían profundizado los empresarios pesqueros desde la semana pasada.

En el caso del Scirocco, del Grupo Solimeno, arribaría alrededor de las 7.30 de este miércoles al puerto marplatense y se prevé que cumpla la cuarentena en «rada», es decir a dos o tres millas de la costa marplatense.

«Si alguno de los tripulantes llega a presentar algún síntoma, entonces se lo desembarca, pero sino la disposición es que la cuarentena se cumpla dentro del mismo barco», ratificaron las fuentes.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, junto con la secretaria de salud, Viviana Bernabei, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo en alusión a los dos casos detectados de coronavirus en ese puerto.

«En el día de hoy por medio de un llamado del SAME tuvimos la información de que a través de testeos masivos, los resultados de dos personas que se dedican a la pesca dieron positivos. Uno en un barco que está volviendo a la ciudad y otro que todavía no había zarpado. A partir de ahí salió el protocolo de prevención. Esos barcos quedarán en cuarentena, y aquellas personas no podrán bajar del barco», explicó el intendente.

«Probablemente hoy en el parte de la noche figuren como sospechosos positivos porque falta la confirmación de estos casos a través del sistema de salud municipal, ya que el testeo fue efectuado por la empresa», destacó.

«Primero hay que determinar con un segundo análisis la posibilidad de contagios, y poder determinar el nexo epidemiológico de los dos casos», agregó.

«El barco amarrado quedará en cuarentena, con la gente dentro. Tenemos que tener claro que son asintomáticos, y no tienen ninguna de las patologías. Esto tiene que ver con lo que venimos planteando hace varios días con la búsqueda de casos asintomáticos, y es por eso que se hicieron más de 200 hisopados de personas que han venido de lugares con coronavirus», agregó Montenegro.