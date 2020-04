MASSONI HACE CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y RATIFICA A LA CÚPULA POLICIAL

Según trascendió, el ministro de Seguridad, Federico Massoni habría solicitado la renuncia a los funcionarios de su cartera con la intención de hacer algunos cambios y evitar discrepancias en el ordenamiento del sector.

Fuentes del gobierno confirmaron la salida de funcionarios de segunda línea del Ministerio de Seguridad. Al parecer Massoni busca hacer cambios en áreas administrativas con el objetivo de consolidar una estrategia de trabajo en la que algunos no tendrían cabida.

Asimismo, fuentes confiables reconocieron que la dinámica de trabajo que propone el Ministro no es compartida por todos y eso habría traído como consecuencia algunos entredichos en el seno de la cartera de Seguridad.

Massoni habría reconocido que el régimen y ritmo de labor impuestos a partir de la declaración de la emergencia ha provocado el agotamiento de algunos recursos que necesitan ser reemplazados, “en este momento necesitamos gente que trabaje mucho”, habría dicho el Ministro sobre el particular.

En cuanto a la cúpula policial, fuentes consultadas coinciden en que cuentan con el respaldo del Ejecutivo, mientras ratificaron que hay compromiso de las autoridades policiales de prevenir excesos en la tarea que realizan para garantizar la seguridad pública y el cumplimiento del aislamiento obligatorio.