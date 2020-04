LA FECHCOOP LE ENVIÓ UNA CARTA A LA ADMINISTRACIÓN DE ARCIONI

Las cooperativas chubutenses hace rato que están atravesando una realidad complicada, aunque ahora la situación de agravó considerablemente. En este contexto la entidad que la nuclea le envió una carta a la administración de Mariano Arcioni para exigir el pago de una deuda histórica, al mismo tiempo que solicitaron que se cancelen en tiempo y forma los subsidios para las cooperativas del interior.

Puntualmente, en las últimas horas la Federación de Cooperativas de Chubut (FECHCOOP) emitió un documento dirigido a Gustavo Aguilera, ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia. En la misma, se exigió la cancelación de una deuda histórica con las prestatarias, la cual asciende a unos 600 millones de pesos.

En las primeras líneas, el documento dice: “Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitar se cancele la deuda que la provincia del Chubut mantiene por consumos con nuestras principales asociadas, como asimismo proceda al depósito de los fondos de ley 1098 destinados a cubrir el déficit de las asociadas del interior provincial, a los efectos de poder continuar y garantizar la prestación de los Servicios Públicos esenciales durante la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto Nº 260/20 y N 297/20 del P.E.N.”.

Además, desde la FECHCOOP remarcaron que “en el marco de la extrema situación que estamos viviendo producto de la pandemia COVID-19 que afecta al mundo entero, las cooperativas prestatarias del 98% de los servicios públicos esenciales de Chubut nos enfrentan os a condiciones en el corto plazo, que de no tomarse medidas de urgencia, se verán afectados en momentos en losw que los mismos adquieren una relevancia en extremo imprescindible y necesaria”. Ante este escenario, solicitan: “Se abonen en tiempo y forma los pagos de los servicios públicos por parte de oficinas, escuelas y demás instalaciones destinadas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, además de la deuda histórica correspondiente al año 2017, que la Provincia del Chubut mantiene con las asociadas que prestan servicios en las principales ciudades de nuestro territorio”.

Al mismo tiempo, le exigieron al ministro Aguilera que “se depositen en carácter de urgente los fondos de la ley 1098 destinados a las cooperativas del interior, a fin de cancelar el saldo de diciembre, enero, febrero y marzo”.

“De no tomarse medidas de forma urgente, no se podrá garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales durante la emergencia sanitaria”, concluyó la carta que tuvo como destinatario al ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut.