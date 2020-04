CRUJE EL ´CONTRATO SOCIAL´ Y PRODUCTIVO CONOCIDO. DEL ESTADO ´VIRÓSICO´ DE BARRIONUEVO AL COLPASO DEL TURISMO Y LA HOTELERÍA. LOS PRIVADOS EN LA MIRA: ENTRE LA CONTENCIÓN PÚBLICA DE COMODORO QUE CRECIÓ 800%, A LA RED DE CONTENCIÓN QUE BUSCA MADRYN CON NUEVOS IMPUESTOS, FORMAS POCO CONVENCIONALES, Y QUEJAS PRIVADAS

Por Trivia Demir

La política es siempre controvertida, pero cuando es incierta, se torna ´imperdonable´ Precisamente las crisis tamizan que tipo de conducción se produce en virtud de los resultados inmediatos que repercuten en el grueso de los gobernados. Y una de las características de este momento es la dispersión de medidas, nacionales, provinciales y municipales que impactan de lleno en lo que ´está funcionando´, tratando de salvar a lo que ´no está funcionando´.

Luis Barrionuevo, titular del sindicato de los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), opinó sobre la crisis económica del país en medio de la pandemia de coronavirus y cómo eso afecta al sector privado. Al respecto, consideró que “la pandemia es el Estado” porque hay 8 millones de trabajadores privados “que mantienen al resto”.

“La pandemia es el Estado, un estado fantasioso, donde hay 8 millones de boludos (sic) que trabajamos en la actividad privada, tributamos, pagamos y sostenemos al resto, y esto no va más”, sentenció, insistiendo que además la situación es dramática. “Desde 2001 en adelante empezamos crecer y crecimos tanto que somos un gremio con 290 mil trabajadores activos que damos salud a más de 500 mil. Veníamos a los tumbos y ahora nos encontramos con este virus que terminó con todo, expresó el sindicalista”. La opinión, lejos de ser referencia absoluta es la mirada de un dirigente que lleva décadas transitando crisis y se para en dos veredas importantes, la de un gremio histórico y la de un sector privado clave que impacta en nuestra provincia de lleno.

Comodoro en alerta amarilla

En Chubut los Municipios saben que por ahora, no pueden esperar demasiado de Nación ni de Provincia. Ya cerrada la discusión por la asimétrica repartija del primer tramo de envío de ATN coparticipado a las comunas, y con fondos más menos para unos 40 días en el mejor de los casos, cada uno de los intendentes empezó a pensar medidas de recaudación ´intempestiva´ y a expandir la imaginación estatista. Comodoro la lleva bastante bien por ahora porque aunque el petróleo está en baja, las empresas sectoriales no van a replegar aunque puedan mutar, y la evolución del mercado es una componente más del negocio que no tardará en reflotar. En ese marco, la Municipalidad avanza con planificación intensa para atajar estos meses, pero también con espalda empresaria y acompañamiento aunque sea logístico. Las urgencias que enfrenta Juan Pablo Luque pasan por la flexibilización que se va dando al ritmo de la pandemia, con recortes salariales hasta de un 30 por ciento en empresas principalmente de servicios, y licencias de personal en las más grandes vinculadas al crudo. Eso comenzó a incrementar las necesidades públicas. En el caso de la ayuda social, el secretario de Desarrollo Social del municipio afirmó que de 1.000 personas que se asistían normalmente con cajas de alimentos, las solicitudes se elevaron a 8.000 aproximadamente, aumentando casi un 800 por ciento, afirmó Marcelo Rey. El tema es hasta donde podrá aguantar la Municipalidad petrolera ese ritmo de asistencia.

Madryn con sirenas encendidas

En Madryn, otro de los Municipios ´ejes´ productivos exportadores de Chubut, el tema de debate de la semana fue la avanzada Municipal para generar una malla de contención social inmediata a través de una lluvia de ordenanzas que impactan en el sector privado. La decisión del Concejo Deliberante acompañó por ejemplo dos ordenanzas con nuevos impuestos a las principales actividades productivas -tales como la pesca, la energía eólica, producción de pórfidos, entre otras- para hacer frente al impacto económico que generó la paralización económica por el coronavirus , y desató una catarata de críticas en sectores empresarios. La pesquera Conarpesa, manifestó que no hará frente al impuesto creado por la Municipalidad y que adoptará «medidas judiciales para tratar de revertir lo que es claramente una actitud arbitraria.» Además anticipó que abandonará la planta que mantiene en Chubut y enviará la totalidad de sus buques a Santa Cruz. Lo hizo a través de una carta enviada por Fernando Álvarez Castellano, presidente de la firma, al gobernador Mariano Arcioni. Esto generó no poca preocupación en la gente, reeditando el cierre de la empresa Alpesca o Harengus entre otras, que despoblaron el parque industrial pesquero y cortaron numerosas actividades anexas, inclusive el movimiento del puerto y comercial. Y como se sabe, este tipo de repliegues difícilmente se modifican en el tiempo. Además, no son actividades ´cautivas´, ya que el litoral marítimo patagónico permite operar desde otras localidades. Un dato sensible que los operadores de las cámaras sectoriales reprochan a los funcionarios, además de la falta de consenso sobre las alternativas.

Desde las huestes municipales no lo dicen en voz alta, pero la relación con la pesca está sensibilizada desde que se lanzó ´La mesa del hambre´, donde todos los sectores participaron a fin de armar un comité de asistencia y análisis social, y donde las principales sillas vacías a nivel productivo fueron por parte de las pesqueras.

Las ordenanzas graban con dos nuevas tasas a los parques eólicos -además de los solares y biogás o similares- que funcionan o están en construcción dentro del ejido urbano. Y en esto también saltó el disgusto. La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ya rechazó públicamente los nuevos impuestos sobre los parques de energías renovables advirtiendo que los tributos fijados por dicho municipio amenazan seriamente el desarrollo y continuidad del sector en el país. «Vulnera el espíritu de la ley nacional de promoción de energías renovables», advirtiendo incluso un posible desenlace judicial.

Hay quienes afirman desde la Comuna que se trató de una avanzada para pulsar el botón de la ´buena voluntad´ y de la responsabilidad social empresaria que parecía trabado en algunos sectores, y ahora vendrían nuevas negociaciones. Mientras que para algunos privados se sintió como una enrarecida negociación bajo amenaza, donde muchos temen que sea ´solo para algunos´ que son los que pondrán divisas, mientras otros ´simularán´ hacerlo, o ´compensarán´, como pasa en algunos casos.

Menos aplausos y más pagos

Entre tanto, mientras en Argentina se dispararon las confirmaciones de contagios a más de 4000 personas con coronavirus en todo el país, casi coincidentemente con los reclamos de ablande del aislamiento y la ansiedad de la gente por empezar a hacer vida normal, en Chubut pasaron a ser más de 2000 los aislados ´preventivamente´ y ya ocho los casos sospechosos oficiales. Afortunadamente en territorio no se han dado ni cerca la cantidad que ya tienen otras provincias vecinas, como Río Negro que tiene 200 contagiados, o Neuquén que superó los 100 contagiados. Sobre todo ante la endeblez del sistema de salud que entre otras cosas a nivel provincial, arrastra el desánimo por falta de fondos, del principal insumo sanitario: el recurso humano.

Ayer el gobierno confirmó por lo menos el pago de salarios a todos los trabajadores de la salud, aunque con veinte días de retraso, pero en el esquema de incertidumbre y desfinanciación de Chubut, ya es algo. Aunque la incertidumbre sigue dominando hasta que se defina el reperfilamiento nacional y se destrabe el provincial, casi única alternativa de acomodar las finanzas a largo plazo. El propio Arcioni mostró su resignación a las posibilidades al manifestar que «vamos avanzando día a día, los ingresos bajaron estrepitosamente, y basta con ver la situación que atraviesa el sector privado, textil, petrolero, pesca y Aluar». Con este comentario por supuesto capitalizó un dato cierto al que esquivaba apelar, y es la masificación de la crisis económica y financiera que trajo el virus, y que por supuesto no resta dimensión del desastre provincial, pero le pone un contexto diferente.

Todos piden

Aunque a nivel provincial y como se dice en criollo, ´se viste un santo, y se le desviste otro´. Mientras se pudo completar el sueldo de marzo en salud pública, que es por lo menos un paso en medio de una pandemia, ahora salta la crisis en el sector privado. Así le reclamó a Arcioni la Asociación de Sanatorios del Este del Chubut, que solicitó alternativas que garanticen ingresos para el sostenimiento de las instituciones privadas a través de la Obra Social SEROS. Las clínicas y sanatorios del Valle piden ´asistencia´ por la situación compleja que están pasando debido a la suspensión de las cirugías programadas, determinada a nivel nacional, y la baja de las consultas, además de otros inconvenientes de impacto con algunas obras sociales. Argumentan que en el Valle son muchas las personas que dependen laboralmente y le piden al estado algún tipo de auxilio financiero. Por su parte, en el gobierno, al que no le sobran frentes de complicaciones y le falta plata, afirman que seguramente se impulsará alguna línea de créditos blandos o asistencia bancaria, aunque también se analiza la debilidad de muchas administraciones privadas del rubro, que en los tiempos de ´normalidad´ generan fuertes ingresos y aplican costos importantes a las prestaciones, y en tiempo de crisis como esta que arrastra dos meses fácilmente, no cuentan con un fondo anticíclico de contención. Todas bases y posiciones de un nuevo ´contrato social´ que surgirá durante lo que queda de la pandemia y con vistas a futuro, seguramente. Habrá que ver…