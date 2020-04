10:50 am

El presidente Alberto Fernández autorizó a las provincias a que tomen sus propias decisiones para definir los lineamientos en los que se basará el aislamiento social y obligatorio. No obstante, en sus últimas declaraciones públicas, el mandatario lanzó la posibilidad de que en algunas ciudades se autoricen salidas transitorias dentro de los 500 metros del domicilio de las personas.

No obstante, la mayoría de los distritos no aceptó esto. Uno de ellos fue Santa Cruz, quien argumentó que no se habilitará esta metodología luego de que ingresen a la provincia unas 1.000 personas durante los últimos 10 días.