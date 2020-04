LA OPOSICIÓN AFIRMA QUE COMPROMETE REGALÍAS

Legisladores provinciales cuestionan un acuerdo de provisión de gas y naftas a organismos públicos que el Gobierno del Chubut firmó con YPF y que ratificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que según indican, establece que el pago de los combustibles será con las propias regalías que Chubut debería cobrar de la empresa durante este año.

El presidente del bloque Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, expresó el desacuerdo de la bancada con los términos DNU por el cual la Provincia ratificó el convenio de provisión de combustibles por parte de YPF.

Compromisos de pago

Pagliaroni indicó que los desacuerdos tienen que ver con el compromiso de regalías provinciales, por unos 1.200 millones de pesos, para pagar los combustibles y, además, con que el DNU establece que Chubut no le cobrará Impuesto de Sellos a YPF.

En cuanto a la primera cuestión, el diputado provincial explicó que en el acuerdo “se garantizan las regalías, que debería abonar YPF a Chubut, en este caso como pago del combustible que se le comprará durante el año 2020”.

El legislador que según el “expediente 2.040/2019 del Ministerio de Economía, que dio origen a ese convenio, Chubut estaría gastando alrededor de 1.200 millones de pesos durante todo 2020 en esta provisión”.

“En un momento tan crítico para las finanzas públicas -dijo Pagliaroni-, donde no puede garantizarse ni el pago de los salarios a los empleados públicos, nos parece inoportuno comprometer las regalías hidrocarburíferas que debería pagar YPF”.

De manera complementaria, el presidente de la bancada opositora sostuvo que otro punto cuestionable del convenio “es que la Provincia no le cobrará el Impuesto de Sellos a YPF”.

“El Gobierno pretende que la empresa no lo pague y, lo que es peor, en caso de que deba pagarlo, será el Gobierno Provincial quien lo abone. En el expediente ni siquiera se estima el monto que los chubutenses le estaríamos ‘regalando’ a YPF”, manifestó.