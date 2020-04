CLUB BIGORNIA

“El bigorniano es fuerte, estuvimos en épocas malas y pudimos salir y esta no será la excepción”, comentó en charla con el área de prensa de la institución, el presidente de Bigornia Club de Rawson.

El mandamás del “Yunque” se refirió a la situación que atraviesa el conjunto bigorniano por la pandemia y la importancia del acompañamiento de los socios.

“Bigo” analiza su situación económica en etapa de aislamiento

La emergencia sanitaria por el COVID 19 tiene en vilo a todo el mundo, con mucha incertidumbre, priorizando la salud de las personas al menos en Argentina, con una cuarentena obligatoria y cese de actividades, y con una crisis económica que pega a los distintos sectores.

Entre ellos a los clubes de Argentina, que ya venían sufriendo los aumentos de tarifas del último año y Bigornia Club no está exento de esto. Sin actividad hasta mínimo el 26 de abril y con las instalaciones cerradas, se ve la caída del único ingreso a través del cual subsiste hoy la institución, las cuotas sociales y deportivas.

En este sentido, el presidente de Bigornia Club, Daniel Duhalde explicó que “el club es como una casa, llega fin de mes y hay que pagar los servicios. Tenemos gasto fijo por mes de más de 300 mil pesos entre sueldos, aportes, servicios y una refinanciación de AFIP. Además de los gastos de mantenimiento, como combustible, algún repuesto que haya que cambiar, una lámpara de iluminación de canchas, pintura para las instalaciones y el único ingreso que tenemos es la cuota societaria”.

Continuando, detalló que 200 mil pesos son destinados a sueldos, 30 mil a seguros del club, 35 mil al pago de las asociaciones de las cuatro disciplinas que se practican, 47 mil de una refinanciación de AFIP y 30 mil de gas. Además, informó que cuentan con deudas de 100 mil pesos de gas, de luz que ronda el millón de pesos y en febrero se debió pagar un juicio de 146 mil pesos.

“La economía nos está afectando a todos y a los clubes más, entendemos perfectamente la situación que estamos atravesando, pero hay que mantener las instalaciones, si nosotros no pagamos, el club se viene abajo. Hicimos un esfuerzo importante y no subimos la cuota societaria, hay socios que están pagando y con eso el mes pasado logramos cubrir los gastos, pero no nos quedó nada”, agregó el dirigente del “Yunque”.

Asimismo, explicó que “tenemos 4 disciplinas y se está trabajando muy bien, pero debemos continuar así. Acá no podemos esperar que caiga plata del cielo, tenemos que remangarnos y ponernos a trabajar desde el lado que podamos. Si todos ponemos un granito de arena el club va a seguir por buen camino”.

“Soy optimista, el bigorniano es fuerte, estuvimos en épocas malas y pudimos salir y esto no será la excepción”, señaló Duhalde.

El acompañamiento del socio

En este sentido agregó que “es fundamental el acompañamiento del socio, hay mucha gente colaborando año a año y sin ellos no somos nada, entonces es muy bueno que la gente se acerque y forme parte del club. Necesitamos el apoyo del que estuvo siempre y de los que se quieran sumar”.

Asimismo, explicó que “vamos a continuar como siempre con las becas deportivas. Más de la situación que pasamos nadie se va a quedar sin jugar o sin ser parte del club por una cuestión económica, siempre vamos a ayudar al que está al lado”.

Colecta Solidaria

Continuando, Duhalde también se refirió a la Colecta Solidaria de alimentos realizada por la institución días atrás y sostuvo que “en el marco de esta emergencia sanitaria desde un primer momento nos pusimos a disposición del Gobierno Provincial y Municipal, ofreciendo nuestras instalaciones y dormís si era necesario y hace unas semanas comenzamos a pensar de que otra forma colaborar”.

“Viendo lo difícil que esta la situación y pensando en que seguramente continúe un tiempo más, decidimos ayudar a quienes más lo necesitan con esta Colecta Solidaria que pudimos llevar adelante y de la cual estamos orgullosos porque el socio se puso la camiseta para colaborar”, agregó el dirigente deportivo.

Además, manifestó que “nosotros aportamos dinero, además de lo que llegó a la caja de ahorro y lo que fuimos retirando en las casas y con el acompañamiento de la Super Feria pudimos ayudar a 40 familias de Rawson. No fue fácil organizarlo en una cuarentena, fue un esfuerzo grande el movernos y con seguridad sanitaria cubrimos el área 12, Loteo IAC, Gregorio Mayo y 120 viviendas”.