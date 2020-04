TENIS

El ex Capitán del equipo argentino campeón de la Copa Davis 2016, Daniel Orsanic, participó del ciclo de charlas en vivo que ofrece Chubut Deportes.

Además de detalles de la histórica coronación, habló de la importancia del trabajo de formación y la particular vida del tenista

Tenis, valores del deporte, la Davis y más

El sábado por la tarde, mediante la plataforma de Instagram Live de Chubut Deportes, se llevó adelante una nueva charla dentro de este ciclo que convoca a importantes personalidades del deporte nacional.

En este caso, fue el ex Capitán y campeón con el equipo argentino de Copa Davis en 2016, Daniel Orsanic, quien junto al Gerente Deportivo Marcelo Richotti, mantuvo una extensa y jugosa charla de casi una hora, donde se tocaron variados temas.

Orsanic, quien ya ha pisado el suelo provincial en noviembre de 2015, cuando recién había asumido su capitanía en Copa Davis, para realizar una clínica en el Trelew Tenis Club, destacó en el inicio de la charla que conoce la problemática de la región: “le hemos dado mucha importancia al interior del país cuando estuve trabajando en la Asociación Argentina de Tenis. Más allá de los formadores que hay en cada provincia, que muchos son muy buenos, los chicos necesitan competir, sea en el deporte que sea. Y el tema distancia siempre complica, pero sé que allá ya están mentalizados en que deben recorrer grandes distancias. No es lo mismo recorrer 1000 kilómetros para un chico de la Patagonia, que para un chico de Santa Fé o Córdoba. Sí claramente es más difícil en lo económico”.

El tenis y sus valores

Orsanic reconoce que el tenis es un formador de carácter espectacular “te desarrolla un sentido de la responsabilidad que no tiene un deporte de equipo. En el tenis sos vos en cada momento, porque la pelota te viene a vos y a nadie más. En deportes por equipo se reparte, y muchas veces vos jugaste al máximo de tus posibilidades y sin embargo perdiste. En tenis, gana el que juega mejor, y debés aprender a convivir con la frustración permanentemente, no te queda otra que aprender a convivir con la equivocación y generás ese diálogo interno de motivación. Son valores que si el padre consigue que el hijo los desarrolle, ya es un campeón, sin importar a qué se dedique, porque te sirven para toda la vida”.

Trabajo de formación

«En la formación debemos hacer que los chicos aprendan, pero que a la vez se puedan divertir, sino la próxima clase no vienen más. Como profesores nos tenemos que adaptar a los tiempos de hoy y reinventarnos. El formador debe seguir de cerca el aprendizaje del chico”, dijo Orsanic.

La histórica coronación

Orsanic, en noviembre de 2016 escribió una de las páginas de oro más importantes en la historia del deporte argentino junto a Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella y la gran estrella argentina, Juan Martín del Potro.

Cuando inició su ciclo como capitán, en diciembre de 2014, los resultados deportivos no eran la meta principal. Por el contrario, la finalidad consistía en utilizar la Copa Davis “como un vehículo para transmitir valores a través de la conformación de un grupo”.

«Todos los integrantes del equipo querían lo mejor para el compañero; el mensaje que llevamos era algo que los jugadores necesitaban, algo que cualquier persona necesita, que es sentirse importante y útil», sumó.

“El logro de 2016, comienza a gestarse en 2014, cuando tomé el cargo de Capitán. La idea era poner alguien que no sea un referente del tenis nacional ni tenga un alto perfil. Dudé en agarrar la capitanía de Copa Davis, porque estaba muy cómodo trabajando en la formación de chicos. Pero quería mostrar que lo que hacíamos con los chicos, podíamos hacerlo con los grandes y de la mano de los buenos resultados, pudimos demostrar lo que queríamos mostrar: buscar un equipo y representar al país de la mejor manera y que los padres de los chicos, vean que el tenis es un deporte noble y de grandes valores».

«El trabajo de un entrenador es hacer jugar bien al equipo, no armar el equipo en base a su jugador estrella. Nosotros teníamos a Del Potro, pero si no teníamos al resto, no ganábamos la Copa. Todas las decisiones fueron consensuadas, algunas fueron arriesgadas, pero nunca dudamos y siempre estuvimos convencidos de que era lo mejor para el equipo”, aseguró, recalcando que “a partir de ese logro, el mundo del tenis comenzó a mirar de otra manera a la Argentina como equipo, se la empezó a respetar mucho más”.

Próximas charlas

El ciclo de charlas en vivo a través del Instagram de Chubut Deportes tendrá continuidad el próximo lunes 20a las 14 horas con un histórico del básquet nacional como Rubén “Colorado” Wolkowyski. Posteriormente, el jueves 23 a las 16 horas, será turno del destacado ciclista internacional, el chubutense Eduardo Sepúlveda.