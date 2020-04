LA DEFENSA PÚBLICA MONITOREA LOS CENTROS DE DETENCIÓN

El motín que se produjo días atrás en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, puso en alerta a los centros de detención de todo el país, ya que dicha prisión es una de las más renombradas de la Argentina y lo que sucede allí muchas veces sirve de disparador para otros puntos del territorio nacional.

En Chubut no se generó ningún evento de estas características, más allá de algunas discusiones que se dieron en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) que ya fueron resueltos por las autoridades correspondientes.

En este contexto, Sebastián Daroca, titular del Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia, adelantó, en una entrevista con El Diario, que el tema de los motines “nos preocupó desde el primer día”, haciendo referencia a la fecha en la que se comenzó con el aislamiento obligatorio en todo el país.

Al respecto, también vale recordar que el Colegio de Jueces de Ejecución Penal determinó semanas atrás la prohibición de las visitas, de las salidas transitorias y de las salidas laborales para aquellas personas que están privadas de su libertad.

Excepciones y domiciliarias

No obstante, desde el Ministerio de la Defensa Pública se comenzó a hacer un monitoreo sobre estas medidas y también hicieron énfasis en aquellas personas que son consideradas como población de riesgo, las cuales son más vulnerables ante posibles contagios de coronavirus.

Así, desde la Defensoría General se consiguieron algunas prisiones domiciliarias para reclusos que están en distintos puntos de Chubut.

En este sentido, Daroca remarcó que cuando comenzó la cuarentena él solicitó “un relevamiento de toda la Provincia de población carcelaria de riesgo. Y en aquellos casos que había evidentemente un riesgo, solicitamos prisión domiciliaria y en algunos lugares nos dieron”.

“En los casos que nos la otorgaron, además de ser población carcelaria de riesgo, el domicilio que el preso proporcionaba era un domicilio era un lugar donde se sabe que la persona no se va a ir y que no tiene riesgo en ese sitio”, precisó el titular del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut.

Rechazo a más visitas

En cuanto al inconveniente que sucedió semanas atrás en el IPP, dos representantes del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut se hicieron presentes en el lugar para dialogar con los reclusos y también con las autoridades.

Posteriormente, se presentó un habeas corpus para solicitar la visita de un familiar por preso, ya que están aislados y sin poder tener contacto con sus vínculos más cercanos. No obstante, este recurso fue rechazado y los jueces se opusieron a las visitas.

Esto motivó también que se flexibilice la autorización del uso de celulares dentro de los pabellones. Esto funcionaría para “suplantar” las visitas familiares por el uso de teléfonos, aunque con ciertas restricciones como fue el uso de las redes sociales.