EL DIPUTADO SANTIAGO IGÓN EMPEZÓ SU FIDELIZACIÓN DE CAMPAÑA A 2023 CAPITALIZANDO EL REPARTO DE DINERO NACIONAL. ARCIONI RECONOCIÓ QUE LAS DECISIONES DE LOS ATN A MUNICIPIOS LAS TOMÓ NACIÓN Y EL BASTIÓN DE CRISTINA EN TERRITORIO. LOS INTENDENTES QUEDARON LITERALMENTE ´HABLANDO SOLOS´ Y CONTANDO LAS MONEDITAS

Por Juana de Arco*

Perdieron todos. Con el reparto de ATN a los Municipios de Chubut, los intendentes se anoticiaron algo que siguen sin digerir, y es que los simuladores de maniobras políticas no son más que eso, holografías de la realidad que tarde o temprano se desvanecen. Y si creían que por aliancismo ChAF era parte del partido gobernante nacional, se equivocaron de cabo a rabo.

Ayer el gobernador Mariano Arcioni reconoció finalmente que no gobierna él, sino que hace lo que le dictan, en ese, su ´gerenciamiento´ burocrático parsimonioso con seguidilla de fracasos contra el que casi nadie ya reacciona. La afirmación, fue como una cachetada de realidad para los alcaldes que se agolparon en Fontana 50 para reclamar por el discrecional e inequitativo reparto de fondos que envío el poder central. Pero donde la respuesta de Arcioni fue determinante: “lo decidió el diputado Igón”, o sea el bastión oficial del partido gobernante nacional en territorio.

A dedo

La historia arranca cuando con fecha 7 de abril, el gobernador del Chubut dictó un decreto mediante el cual afecta $ 50 millones de pesos recibidos del Ministerio del Interior en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, para efectuar una distribución entre los municipios. Pero resultó que la repartija fue un verdadero escándalo de asimetrías, como anticipamos desde estas páginas un día antes del entrevero (Ver https://www.eldiariodemadryn.com/2020/04/repartijas-y-control/ ) sencillamente porque ya arrastraba “vicios de origen”. Primero la ´retranca´ que había puesto Nación para asistir a las provincias con algo que en definitiva les pertenece. Luego el uso político que históricamente se le ha venido dando a esos fondos para ´fidelizar´ territorios. Posiblemente el fundador de esta metodología fue el propio Néstor K, con su idea de transversalidad y de asistir directamente a municipios puenteando a gobernadores. La metodología continuó y ahora parece ser que Alberto Fernández delega gran parte de estos ´usos y costumbres´ a Wado de Pedro, que con directivas de Cristina, canaliza puenteando a algunos gobernadores, a través de bastiones propios en el interior profundo del país. Una forma de mantener un doble comando de poder efectivo y en moneda constante y sonante.

Igón en campaña

El tema es que la ´fidelización´ que habría empezado a hacer el diputado nacional Santiago Igón, dicen que próximo candidato de Cristina en Chubut en 2023, fue demasiado escandalosa, descartando a los municipios radicales (que según el propio Arcioni incorporó él a posteriori recortándole a algunas otras localidades), y beneficiando unilateralmente a localidades que responden a su tutela partidaria.

En el comparativo por ejemplo, Trelew recibió $2 millones paradójicamente casi lo mismo que Sarmiento o Dolavon; Madryn lo mismo que Trevelin, Rada Tilly con $500 mil mucho menos que Cushamen que ligó $2 millones, Rawson arrimó $700 mil mientras que El Hoyo recibió $2 millones otra de las ciudades grandes como Puerto Madryn tendrá $ 4.250.000, o Comodoro Rivadavia con $ 4 millones recibió lo mismo que Lago Puelo. Y hasta hubo una muy fea discriminación: directamente se omitió a la comuna de Gobernador Costa. (Ver listado de reparto eldiariodemadryn.com/documentos/atnchubut.jpg )

Y que los fondos fueron digitados por el diputado nacional no quedó dudas. No sólo lo adjudicó el propio Arcioni, sino que off de récord lo remarcó el ministro Antonena a varios alcaldes, y por si algo faltaba, se filtró un audio del subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, enviado a un grupo de intendentes que reclamaban, en donde les pide que llamen al diputado nacional Santiago Igon (Frente de Todos) para preguntarle de qué manera se digitaron esos fondos, ya que no era una responsabilidad de la Provincia.

Según Aguilera, el ministro de Gobierno, José Grazzini, fue uno de los funcionarios provinciales que detectó la discrecionalidad del reparto pero que no se podía hacer nada porque ya venía “digitado de Nación (sic)”. Pero ¿porqué se corre la gestión de Arcioni y deja que Igón le manipule los fondos? Tal vez porque así se genera un entuerto tal en las huestes del propio y variopinto peronismo provincial, además de la oposición que termina dándole aire para atajar otros frentes que ya se le estaban abriendo. Después de todo, de ese dinero no podía recurrir a casi nada, por lo cual ni pierde tiempo en disputas de poder considerando que para si ya no hay 2023 que valga.

Los ATN son de las provincias

Pero ¿de qué hablamos cuando se trata de ATN? La ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos creó el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, conocido tradicionalmente como ATN. Según lo establece claramente el artículo 5, dicho fondo se destinará a atender «situaciones de emergencia y desequilibrios financieros» de los gobiernos provinciales y es el Ministerio del Interior el encargado de su asignación. Sin embargo, desde su creación en 1988, la distribución de esta «caja» tuvo una impronta discrecional y política.

Pero si bien el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de la administración de los ATN, no puede quedar lugar a dudas que dicha facultad debe ser siempre ejercida respetando el destino asignado por la ley, y por porcentual de coparticipación, tanto respecto a las provincias como a los porcentajes que caben a los municipios de acuerdo a su peso poblacional y necesidades administrativas en cuestión. En esta oportunidad nada de eso sucedió, y además de puentear a Arcioni, se repartió a criterio político de amistad.

Tanto que “en sus considerandos no puede leerse absolutamente ningún justificativo ni motivación legal que dé cuenta y explique con fundamentos jurídicos las razones de lo actuado, razones que únicamente pueden atribuirse la discriminación político partidaria”, advirtió el diputado nacional Gustavo Menna en un pedido de informes que envió al propio Ministerio del Interior.

A fondo

Lo que parece una de las tantas avivadas peronistas, se empezó a empiojar. “…el Gobierno Provincial justificó su conducta en que tales eran las asignaciones que habían venido dispuestas por el Ministerio del Interior”, y que en los mismos considerandos del decreto “se invocan las resoluciones n° 43/2020 y n° 44/2020 del mismo Ministerio La primera de esas resoluciones “asigna fondos por $ 3.000.000.000 remitiendo a un anexo para determinar la distribución entre los Estados provinciales, mientras que la resolución n° 44/2020 asigna $ 300.000.000 a la Provincia del Chubut, sin que se precise allí el destino y forma de distribución entre los distintos municipios. Así, el diputado nacional chubutense del interbloque UCR-Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, presentó el pedido de informes con acompañamiento de otros ocho legisladores solicitando precisiones sobre:

“a) Si en las Resoluciones n° 43/2020 y n° 44/2020, ambas del Ministerio del Interior y dictadas el 26 de marzo de 2020, se asignaron fondos de Aportes del Tesoro Nacional con destino a los municipios de la Provincia del Chubut; b) Pautas tomadas en consideración para disponer la distribución efectuada entre los municipios de la Provincia del Chubut”. Además se pide conocer “razones por las cuales fue omitida la Municipalidad de Gobernador Costa en la asignación de fondos”, y “motivos por los cuales las resoluciones n° 43/2020 y n° 44/2020 no fueron publicadas en el Boletín Oficial”.

En la iniciativa, Menna contó con el acompañamiento de Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos), Diego Mestre (UCR, Córdoba), Ximena García (UCR, Santa Fe), Claudia Najul (UCR, Mendoza), Gerardo Cipolini (UCR, Chaco), Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz) y Álvaro de Lamadrid (UCR, CABA).

La oposición dijo una gran verdad: “la cuestión versa sobre fondos públicos y no sobre recursos de propiedad personal del Ministro del Interior o del Gobernador” así como en “la falta de transparencia de la metodología adoptada, la falta de publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial, responsabilidad del Ministerio del Interior según el artículo 5° de la ley 23.548”, son temas de alarmante gravedad institucional. Muy poco honorable además, en medio de una emergencia sanitaria y social como la que enfrenta todo el país, pero particularmente nuestra provincia con fuertes necesidades que viene soportando el pueblo. No aprendieron nada, se podría decir.

En fin, que se puede esperar entre la autocracia arcionista y la demagogia de los implantes centrales…como decía John William Cooke, “Los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes.”

*Soy Juana de Arco,…y ceniza de tantos