ES LA OPCIÓN MÁS FIRME PARA QUE LOS LEGISLADORES VUELVAN AL RECINTO

Ante las solicitudes esgrimidas por distintos sectores de la política chubutense para que los diputados provinciales vuelvan a sesionar, los representantes del Poder Legislativo están analizando las distintas variantes para cumplir con esto.

En un momento se había hablado de la posibilidad de realizar sesiones a través de videoconferencias, lo que motivó que el diputado Manuel Pagliaroni presente un proyecto para concretar esto y que los legisladores puedan tratar iniciativas legislativas sin la necesidad de acudir al recinto.

No obstante, en las últimas horas se comenzó a barajar la alternativa de que los diputados sesionen de manera presencial. Si bien hay distintas fechas posibles para que esto ocurra, fuentes consultadas por El Diario afirmaron que todo parece indicar que los legisladores provinciales volverían a sentarse en sus respectivas bacas de la Unicameral chubutense el próximo 28 de abril. Aunque todavía no hay confirmación oficial y todo dependerá de que para esa fecha estén abonados los sueldos de febrero y marzo del personal legislativo, quienes reiteraron que no levantarán las retenciones de servicios hasta tanto perciban sus haberes adeudados.