ATECH PRESENTÓ UN AMPARO, PERO LA JUEZA TUVO QUE EXCUSARSE PORQUE ESTÁ EN LA MISMA SITUACIÓN

En el transcurso de esta semana, ante los incumplimientos del Poder Ejecutivo, la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) presentó, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un recurso de amparo para poder percibir sus salarios en tiempo en forma. Pero, en el marco de una de las peores crisis económicas que sufre Chubut hace más de un año, la Jueza que recibió dicho recurso judicial tuvo que excusarse porque ella, al igual que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial, tampoco cobran sus salarios desde hace dos meses.

De esta forma, la titular del Juzgado Laboral N°2 de Comodoro Rivadavia, Iris Pacheco, finalmente tuvo que excusarse, fundamentando: “Me encuentro en la misma posición descrita por los peticionantes en cuanto a las percepciones de haberes correspondientes, con igual razón estando comprendida como destinataria de la normativa que se cuestiona a través de la acción que se promueve en consecuencia y por lo han expuesto en otros expedientes prexisten intereses comunes contrapuestos que me sustraen de la imparcialidad necesaria para expedirme, me inhibo”.

En síntesis, ante el recurso presentado por la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), la Magistrada argumentó que no podría ser imparcial, debido a que ella también se encuentra en una situación similar en cuanto al cobro de los haberes.

Ante esta situación, desde la Regional Sur de ATECh consideraron que esto representaría que corresponde implementar el recurso presentado esta semana. Ahora, lo que tendrán que hacer desde la asociación sindical es buscar otro juzgado, aunque nada garantiza que otro magistrado opte por la misma respuesta que Pacheco.