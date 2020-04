CARGÓ CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE ARCIONI

La diputada mandato cumplido, Gabriela Dufour presentó la semana anterior un anteproyecto para que el Gobierno de Chubut deje de pagar la deuda pública para priorizar la cancelación de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública. En una entrevista con El Diario, cargó contra la administración de Mariano Arcioni por las medidas tomadas en los últimos tiempos, incluso antes de la propagación del coronavirus.

La ex ministra de Economía en primer lugar marcó que “la crisis de Chubut se agravó con la cuarentena, pero la crisis venía de antes. Si nosotros confundimos el origen de la crisis lo que no vamos a tener es medidas para salir. Chubut, además de déficit, ya tenía problemas con que los ingresos no eran suficientes para afrontar las obligaciones, y en ese marco se creó una expectativa de que el cambio de Gobierno iba a hacer que se lo ayudara sin preguntar y sin analizar la situación y todos sabíamos que eso era imposible porque el Gobierno Nacional también se iba a encontrar con una situación grave”.

“Chubut lo que tiene que pensar, pandemia mediante, en encarar un plan de reordenamiento de las finanzas públicas que hasta ahora no hemos tenido ninguna señal”, manifestó la ex diputada provincial.

Sobre las denuncias que se impulsaron en el último tiempo por presuntos hechos de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad, Dufour opinó que “la situación de abuso policial me da tristeza, porque es no entender la gravedad de la situación. Lo que no están entendiendo algunos policías y toda la estructura del Ministerio de Seguridad es que luchamos contra un virus, no luchamos contra los propios integrantes de nuestro pueblo”.