LA EX DIPUTADA PIDIÓ COPIAR EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE NACIÓN

La ex diputada provincial Gabriela Dufour hizo referencia a la situación económica que está atravesando Chubut, al mismo tiempo que se explayó puntualmente sobre la deuda pública que mantiene el distrito patagónico con distintos acreedores. Además, la ex ministra de Economía se manifestó respecto de la nota que envió el bloque del Partido Justicialista al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas, para saber si la situación actual puede enmarcarse dentro de un caso de “fuerza mayor” para establecer un cese en el pago de la deuda pública.

En primer lugar, Dufour consideró en una entrevista con El Diario que la solicitud de los legisladores del peronismo hacia el titular del máximo tribunal judicial de Chubut “no va a tener curso porque para eso hay que hacer una presentación formal, y entiendo que lo que hicieron fue una nota. Entiendo que la intención es que se empiece a discutir el tema”.

En cuanto a las condiciones de esto último, la ex diputada provincial por el Frente para la Victoria consideró que podría ser uno de los fundamentos que el Poder Ejecutivo debería utilizar para argumentar el inicio de un proceso de renegociación. No obstante, precisó que en “el prospecto que tiene las deudas de Chubut, todas tienen una cláusula que permite que mediante la constitución de la asamblea de acreedores se les pueda hacer una propuesta y renegociar la deuda, que esto sería lo más sano que se puede hacer”.

Pasos para renegociar la deuda chubutense

Al hacer referencia a la propuesta esgrimida en estos últimos días por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para renegociar la deuda pública con los acreedores, la ex legisladora destacó que Chubut no hizo colocaciones en el mercado público. Esto representa que la Provincia debe usar el libro de administración del fideicomiso para saber quiénes son los tenedores de los bonos de Chubut.

Posteriormente se debe entablar una comunicación con cada uno de los acreedores, llamarlos a una asamblea y luego hacerles una propuesta concreta.

La otra alternativa consiste en una intervención judicial a través de la cual se decretaría la “fuerza mayor” y así el Gobierno podría excusarse legalmente para dejar de asumir los compromisos con los tenedores de bonos.

“El mercado busca señales”

“Hoy no se pueden afrontar los compromisos por las razones que vemos, que van desde la pandemia hasta la crisis petrolera. Hay una imposibilidad real de hacer frente a eso, porque implica no atender las necesidades básicas que tiene el funcionamiento del Estado”, consideró.

Al ser consultada sobre la ventaja que podría tener Chubut en caso de que los acreedores de Nación acepten el plan de reestructuración de la deuda, Dufour argumentó que “el mercado busca señales. Es un indicador para el mercado”.

Deudas con características diferentes

Asimismo, la ex titular del Ministerio de Economía de la Provincia explicó que “todas las deudas tienen estructuras y características diferentes. Cada bono debe hacer una oferta particular y el bono de Chubut tiene una garantía muy sólida, que era un valor dolarizado como son las regalías y, por otro lado, el fideicomiso de garantía, que hacía que los dólares de las regalías vayan derecho a una cuenta especial, que es con la que se le paga a los acreedores”.

“Me parece muy bueno que copiemos el esquema nacional. No solo la Nación tiene dificultades para los próximos años, sino que la Provincia también los tiene. Hay que pensar a tres años para poder reestablecer el equilibrio en Chubut. La deuda de Chubut con los acreedores externos asciende a los 878 millones de dólares, incluidos todos los intereses futuros”, precisó Dufour.