El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que es «una vergüenza que no funcione» el Congreso en medio de la emergencia del coronavirus. «No puedo entender por qué no funciona el Parlamento. No puedo entenderlo, tienen que dar el ejemplo los legisladores». Y reconoció que «Massa me dijo que él quiere funcionar», y que propone incluso que trabajen en el Teatro Colón y «guarden la distancia que pueden guardar», invitó.