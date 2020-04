POR NO HABER ELEVADO A NACIÓN EL PROTOCOLO PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DEL PARQUE TEXTIL

“Desde provincia están muy tranquilos, se ve una notable falta de liderazgo”, disparó este martes, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, Sergio Cárdenas, al expresar su disconformidad con el gobierno provincial por no presentar ante el Gobierno nacional el protocolo sanitario para la reapertura del Parque Industrial de Trelew.

La situación de los trabajadores del Parque Industrial de Trelew no es ajena a la realidad económica que se vive a nivel nacional debido a los cierres que ocasiona la pandemia y las medidas de seguridad que se deben tomar para prevenir contagios masivos. Debido a que el gobierno nacional realizó una ampliación del Decreto N° 297/20, el Parque Industrial a través de un protocolo sanitario realizado por la Municipalidad de Trelew solicitó la posibilidad de realizar una cuarentena administrada. Dicho protocolo no fue presentado ante nación por el gobierno provincial y generó el malestar de las autoridades municipales y la reacción del sector del trabajo.

Para la realización del protocolo sanitario, el Intendente Adrián Maderna, llevó a cabo diferentes reuniones donde participaron profesionales de la salud, empresarios, sindicato textil, entre otros con el fin de la reapertura de ciertos sectores del Parque Industrial. El jefe comunal preveía informar como iba a ser este inicio de cuarentena administrativa este martes en el Parque Industrial y no pudo ser porque a Provincia “se le traspapeló el protocolo que tenía que presentar ante el gobierno nacional”, ironizó Santiago Cárdenas de la AOT. El protocolo sanitario se elaboró y presentó en tiempo y forma a las autoridades provinciales, pero el mismo no fue presentado para su evaluación nacional.

Además Cárdenas puntualizó: “Desde provincia están muy tranquilos, se ve una notable falta de liderazgo a diferencia de las políticas que se llevan adelante desde la Municipalidad de Trelew, que trabaja desde el día cero para los vecinos y al parecer provincia va a contramano” y apuntó que “el Intendente sigue las líneas de políticas nacionales y provincia parece perdida aparentemente, ya que no actúa de manera clara”.

Desde la Asociación Obrera Textil, a raíz de la ampliación del Decreto N° 297/20, busca la habilitación de una cuarentena administrada en el Parque Industrial – ya que Trelew aun no cuenta con casos positivos de coronavirus- cumpliendo con las debidas normas de seguridad e higiene requeridas para que el personal logre volver a sus puestos de trabajo y de esta manera hacer frente a la difícil situación económica.