Lo confirmó el propio gobernador Arcioni en la conferencia de prensa de este lunes después de la reunión del Comité de Crisis. Calificó al ahora ex funcionario del Ministerio de la Familia como «irresponsable, inútil e inservible». Por el contrario, bajó los decibeles en la polémica con la Asociación Bancaria y desligó a los trabajadores del caos en la apertura de bancos, el viernes pasado. Además anunció que completó el depósito para el Rango 3 de jubilados y que en la semana se anunciará el pago a los activos del mismo rango.

«Hoy depositamos la totalidad del Rango 3 para pasivos y durante la semana anunciaremos el depósito del tercer rango para los activos, ustedes saben que esto es el día a día», dijo Arcioni en el inicio de la conferencia.

Ante la consulta sobre qué decisión se tomó respecto del funcionario del Ministerio de la Familia que fue encontrado en la madrugada en Esquel violando la cuarentena, sin papeles de su vehículo en regla y alcoholizado, reveló que «lo echamos ayer por irresponsable, inoperante e inservible, son esas personas que no se merecen la confianza de este Gobierno».

También le bajo la efervescencia a otra polémica de los últimos días: «Bajo ningún punto de vista vamos a cuestionar el trabajo de la Asociación Bancaria, siempre estuvo a disposición con las guardias mínimas y colaborando, fue una descoordinación que excedió al gobierno provincial y al Banco. Lo que dijimos el viernes es que con la intervención del Esatdo logramos ordenar el caos que se generó, en todo el país, el viernes», justificó.

Consultado sobre la posibilidad de terminar con algunas restricciones, el Gobernador indicó que «hoy el ministro Massoni me presentará el Plan de Flexibilización, lo vamos a cotejar con las autoridades de Salud y después lo vamos a informar a los municipios, porque la potestad la tiene el gobierno provincial como competencia exclusiva de la salud pública».

«La cuarentena finalizará el 13 de abril a las 0, aunque el Gobierno nacional tiene las facultades para prolongarla», recordó.

«Nadie está preparado para una pandemia como esta, no hay un manual de instrucciones, lo vivimos día a día y aunque los controles parecen muy restrictivos, lo hacemos para proteger a la población», enfatizó Arcioni.

En el caso de Comodoro, que habilitó la apertura de algunos comercios, Arcioni remarcó que «si bien la potestad es nuestra estamos trabajando en conjunto, aunque no podemos hacer nada sin previa autorización de los especialistas. Entendemos que no hay nada firmado por parte del señor intendente, nos comunicamos con el vice intendendente Gaitán, simplemente hubo un pedido en tono a lo que nosotros habíamos adelantado», explicó.

(Fuente: Radio3)