TENÍA UNA RESTRICCIÓN PARA SALIR DE NOCHE, PERO EL CRIMEN OCURRIÓ A LAS SEIS DE LA MAÑANA

Mientras que avanza la investigación por el crimen de Alan Bopp, el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Horacio Yangüela, se refirió en medios locales a la situación judicial de uno de los imputados, Nicolás Hammond, sobre el cual pesan varias condenas por hechos de robo y un homicidio cometido en la Alcaidía de Trelew.

En este sentido, el magistrado explicó que el individuo, sindicado como autor del brutal homicidio ocurrido hace poco más de una semana en la ciudad, se encontraba en libertad condicional tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena”.

Hammond había recibido el beneficio el pasado mes de noviembre, y gozaba de libertad condicional con restricción de salidas nocturnas por sesenta días. “Hasta el hecho”, ocurrido a las seis de la mañana, “lo venía cumpliendo”, apuntó el magistrado.

Con beneficios

El juez Yangüela precisó que Hammond “tuvo un juicio abreviado por varias causas, donde se lo condenó a cuatro años de prisión en un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa” y agregó que “se lo había condenado a cuatro años de prisión, condena que cumplimentó en el lapso legal para acceder a la libertad condicional” con “dos terceras partes de la condena”.

Asimismo, comentó que “primero comenzó con salidas transitorias, salidas laborales y al cumplimentar el lapso, que se cumplía en octubre, por distintas circunstancias en octubre no obtuvo el beneficio porque no estaban dadas las condiciones y en noviembre (sí) lo obtuvo”.

Sin beneficios

No obstante, Hammond “ahora no tiene posibilidades en una próxima condena de gozar de libertad condicional, va a tener la posibilidad de acceder a una libertad asistida que es tres meses antes que se cumpla la condena total”, aclaró el juez, sumando a ello que “la libertad condicional se otorga en aquellos delitos en que las personas no sean reincidentes”, mientras que en este caso, “de existir una condena ya va a ser reincidente porque ya tiene una condena cumplida de efectivo cumplimiento y cumplió el lapso en detención”.

Sigue la investigación

Por otra parte, Yangüela se refirió a la causa actual por la que hay dos detenidos, acusados de homicidio e intento de homicidio, en relación a la víctima fatal, Alan Bopp, y su hermanastro que recibió una herida punzocortante y se encuentra fuera de peligro: “Se hizo el control de detención y apertura de investigación el día lunes y la Fiscalía con la Defensa llegaron a un acuerdo de seis meses de plazo de investigación, y tres meses de prisión preventiva, en principio, para ambos imputados”.