RECOMIENDAN MANTENER UNA RUTINA, UNA DIETA SALUDABLE Y HACER ACTIVIDAD FÍSICA

El aislamiento obligatorio ha provocado modificaciones en el ritmo de vida de todos los argentinos, quienes se vieron obligados, en la mayoría de los casos, a modificar sus rutinas y su ritmo de vida. Esto puede provocar algunas consecuencias negativas en la salud de las personas, sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto psicológico.

Las modificaciones en la vida de las personas hicieron que aumenten las consultas por crisis de angustia, crisis de ansiedad y también por trastornos del sueño. Desde el área de Salud Mental del Hospital “Andrés Ísola” de Puerto Madryn confirmaron esta situación y enumeraron una serie de recomendaciones para hacer frente a la cuarentena de la mejor manera posible.

En una entrevista con El Diario, Victoria Yordano, quien forma parte del equipo de Salud Mental del nosocomio de la ciudad del Golfo, explicó también que las denuncias por consumo problemático también han variado. “No porque sean casos nuevos, sino porque la familia al estar un poco más en contacto con la persona ha tomado dimensión de la situación. No son casos en donde el consumo haya empezado ahora”, precisó.

Además, la profesional indicó que desde el equipo que ella integra cuentan con atención telefónica, en donde se han registrado consultas nuevas de personas que no eran pacientes habituales. “Hay contención y acompañamiento psicológico para crisis de ansiedad”, apuntó.

Recomendaciones

Al ser consultada sobre recomendaciones de medidas que se podrían tomar para hacer frente a los ataques de ansiedad y a los trastornos para conciliar el sueño, Yordano recomendó “informarse una vez al día y un rato nada más, no estar todo el día prendido al noticiero”.

“Hay que sostener una rutina y respetar las horas para dormirse y para alimentarse, lo mismo con la alimentación. La gente a veces pierde ese ritmo del sueño vigilia y eso lo desordena aún más e incrementa las crisis de ansiedad”, manifestó.

Además, recomendó “poder hacer alguna actividad física o algún tipo de actividad dentro de la casa, o lo que fuera que sea de desgaste. Hay que tener una alimentación saludable y no tener excesos en el consumo de comidas que puedan caer mal o ingestas de grandes cantidades de comida”. Además, recomendó consumir alcohol de manera moderada.

“Todos esos factores van a hacer que se altere la rutina y la idea es mantener los horarios que uno tenía antes como para que el cuerpo no se desordene tanto”, concluyó la integrante del equipo de Salud Mental del Hospital de Puerto Madryn.