BÁSQUET

El ex jugador de la Selección Argentina, Rubén Wolkowyski, dialogó a través de la red social Instagram con Marcelo Richotti, el hoy en día Gerente Deportivo de Chubut Deportes.

“El Colorado”, compartió, desde España, su experiencia personal y familiar al haber contraído COVID-19: “a los que no sufrieron el coronavirus, deben saber que es peligroso”, indicó.

El Coronavirus, desde la experiencia propia

Desde Málaga (España), el ex jugador de la Selección Argentina de Básquetbol, Rubén Wolkowyski, dialogó por el Instagram Live de Chubut Deportes con Marcelo Richotti, el Gerente Deportivo de la institución chubutense.

“El Colo” vive junto a su familia en la localidad española y todos contrajeron COVID-19, experiencia que compartió en charla con Richotti: “los médicos me explicaron que carga viral, yo posiblemente me infecté de tres personas de mi familia que ya tenían el virus”, explicó y además agregó que “cuando te contagias el virus tenés 7 días sin síntomas, por lo que podés contagiar a mucha gente sin saberlo. Empieza suave con un leve dolor de garganta y cabeza. Al segundo día empieza la fiebre y después empieza el tren del terror porque lo sufrís”.

«Trato de contar seguido lo que me pasa así la gente se entera también lo que te sucede cuando te toca. Ahora ya me siento mejor, pero a los que no lo sufrieron deben saber que es peligroso”, contó Rubén. “Luego de 7 días con mucha fiebre, al octavo día tengo una mejoría porque se me va la fiebre. Pensé que estaba bien, pero al noveno día tenía fiebre de nuevo y me dijeron que podía derivar en una neumonía”.

Wolkowyski explicó el colapso del sistema médico español debido a la pandemia a partir de su experiencia propia: “Yo estuve 5 horas solo en el Hospital porque de la cantidad de gente que había, no le permitían a mi señora acompañarme. Te hacen los estudios, tenés que esperar los resultados. A mí lo que me vieron fue la neumonía que estaba haciendo el virus. Ahí pudieron darme la medicación correspondiente”.

Los médicos le explicaron que en su caso particular, ser deportista lo ayudo mucho a darle pelea al virus. Ahora que ya se encuentra mejor, al igual que su familia, es imposible para Wolkowyski no relacionar lo que vivió con su vida como atleta de alto rendimiento: “Para jugar un partido, te preparás; este juego lo estaba jugando contra alguien que no conocía. Los médicos que son quienes te pueden dar respuesta, ellos tampoco las tienen. Jugás contra alguien que no sabés cómo y cuándo te va a ataca”.

“Los síntomas se me fueron de a poco entre 5 y 6 días, lo último en irse fue la tos. Entre 14 y 15 días me duró todo el proceso. Pero los médicos acá en España dan 14 días más en casa después de haberte curado”.

El básquet: Comienzos en Mar del Plata

Ambos forman parte de la historia grande del básquet nacional: Marcelo Richotti como base de Peñarol y Wolkowyski como una joven promesa de gran talento en Quilmes.

“Esos fueron partidos fueron increíbles, los mejores. Cuando llegué allá y entre a la cancha pensé que la gente estaba loca, no pueden vivir así un partido”, recordó Rubén. “Esas cosas a mí me ayudaron mucho a la presión, porque la presión que viví en esos partidos, no lo volví a pasar. Feliz de haberlo vivido porque es increíble”.

Llegar a la NBA

“No llegas a un club, llegas a una empresa que se dedica a manejar equipos de básquet. Todo está relacionado para ofrecerle lo mejor al jugador para que rinda de la mejor manera”, contó acerca de su llegada a la liga más importante del mundo.

Con 27 años Rubén es seleccionado por los Seattle Supersonic. Compartió equipo con figuras como Gary Payton y se transformó en el primer jugador argentino en ser fichado por un equipo NBA.

Mundial 2002

La experiencia del Mundial de Indianápolis 2002 con la ´ la Generación Dorada´: “En la inauguración pasamos por arriba a Rusia y después los resultados se van dando. Pero el equipo nunca se conformó ni agrandó por los resultados. Llegamos al Mundial pensando que tal vez podríamos llegar a un 6° lugar”, destacó Wolkowyski. Además, agregó “no creíamos lo que podíamos hacer en ese momento. A EEUU le mordíamos el garrón. Se preparaban bien los partidos, pero nosotros lo ejecutábamos muy bien desde la defensa para atacar. De hecho, una apreciación mía es que defendimos mucho mejor en Indianápolis 2002 que en Atenas 2004”.

“El 50% de nuestra dinámica como equipo tuvo que ver con Rubén Magnano. El nos mostró el camino para entrenar, pero lo realmente destacable fue que nunca tuvo que decirnos cómo debía ser la entrega nuestra en los entrenamientos, esa fue la clave”.

La actual selección Argentina

Para muchos es muy difícil no comparar a la Generación Dorada con el actual proceso del seleccionado argentino. Pero a Wolkowyski no le gustan las comparaciones y remarcó que “los chicos de ahora se crearon una identidad de juego. Es una cosa diferente y un equipo diferente. Ellos tienen que encontrar su propia química, como la conseguimos nosotros para jugar esos dos campeonatos”.

“Algo muy lindo que tuvo la selección en el último Mundial fue encontrar las cosas a lo largo del torneo. El juego de ellos fue mucho más dinámico que el nuestro porque es otra época. Esa adrenalina que tiene el juego, la crea Campazzo. Gran parte del rendimiento del equipo, es el aporte de Facundo” subrayó.

Su vida en Málaga

Desde su retiro, Rubén Wolkowyski trabaja en las categorías formativas de básquet: “Siempre quise trabajar con las formativas. Por lo poco o mucho que se, lo quiero trasmitir a los chicos que son el futuro del básquet”. Decidió irse junto a su familia a España ya que no solo tuvo una oportunidad laboral allá, sino que también su hijo juega en un equipo español.

Contó que se instalaron en Málaga y que hasta enero estuvo trabajando en la coordinación de un Club. Aunque reconoce que “ahora pasé el trabajo a segundo plano y estoy más volcado a mi familia”.