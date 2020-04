“NO HAY NADIE QUE PUEDA AGUANTAR EL SOGAZO”, ASEGURÓ LARRAURI

RAWSON – El presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Miguel Larrauri envió una nota al intendente Damián Biss y al gobernador Mariano Arcioni para que se tenga en cuenta a los comercios de la ciudad que están pasando por un momento delicado, “o cierran o abren todos”, dijo.

Puso como ejemplo y sostuvo que “es muy desprolijo la apertura de los locales para pagar los servicios, toda la gente se agolpa, no usa protección y se forman largas colas de más de una cuadra. Todo ha sido muy desprolijo, falta información, estamos viendo que hay mucha gente afuera y no hay organización”, reprochó.

Para Larrauri, es la Provincia que debe hacer estos controles, “porque la gente sale a pagar la luz y anda deambulando por el centro, pero es el gobierno el que debe pedir la documentación y exigirle a la gente que se vaya a su casa”.

Al ser consultado sobre los comercios que han abierto sin autorización, el presidente de la Cámara sostuvo que hay locales que están cerrados desde hace un mes, “es una barbaridad que durante todo este mes no se hayan abierto las puertas, no hay nadie que pueda aguantar el sogazo teniendo que pagar el alquiler, los servicios, sueldos, es imposible aguantar”.

Flexibilización

Indico que el pedido de la Cámara es amplio “queremos que se flexibilice para todos, si los supermercados venden ropa o electrodomésticos por qué no puede abrir una tienda cumpliendo el protocolo que establece la provincia”, se preguntó.

Sostuvo que deben abrir o cerrar todos los negocios, “no puede ser que los pequeños comercios estén cerrados, ninguno aguanta en estas condiciones”.

Explicó que el documento fue elaborado por profesionales y comerciantes, “es básico, no quiere decir que la provincia tenga que hacer lo que le digamos pero una ayuda memoria para que la provincia mire a los más pequeños, el comerciante no quiere créditos ni subsidios, quiere abrir sus puertas y seguro se la van a rebuscar”.

Sobre la plataforma para que los comerciantes puedan inscribirse indicó que está con varios inconvenientes “se satura por la cantidad de gente que se agolpa a cargar datos, no tiene la fluidez que necesita y es muy lenta”.

“Miserable” reparto de ATN

En otro orden de cosas, Larrauri indicó que la Cámara colabora con los comerciantes si necesitan ingresar a la plataforma, y sostuvo que “el miserable es el Diputado Nacional, Santiago Igón, que manejó los fondos del ATN a su antojo, estas son miserabilidades”.

Larrauri dijo que Igon “tuvo la lapicera para distribuir el ATN, pero mezcló la política barata como le gusta hacer, sabemos cómo está la economía en la provincia y nadie quiere quedar mal con nadie”, alertó.