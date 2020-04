EN UN CONTEXTO DE FUERTE CAÍDA DE TODA LA ECONOMÍA MUNDIAL

La situación económica de Argentina hace tiempo que no es la óptima, aunque con todas las medidas que se están tomando para intentar frenar la propagación del coronavirus se espera que la crisis y la recisión se mantengan, al tiempo que se prevé una caída abrupta de la economía del país y también en las fuentes de empleo.

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina registrará una recesión de 5,7% y una tasa de desempleo del 10,9% para todo 2020, en un contexto de fuerte caída de toda la economía mundial. Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, según su sigla en inglés), el país presentará el tercer peor resultado después de Venezuela (-15%) y Ecuador (-6,3%).

La presentación del WEO representó el primer acto de la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial desarrollada desde Washington en forma virtual, debido a la pandemia del coronavirus. Para explicarlo hablaron los economistas Gita Gopinath Gian Maria Milesi-Ferretti y Malhar Shyam Nabar.

Tercer año de caída consecutiva

El informe incluye malos pronósticos para todo el mundo, al considerar que la pandemia provocará la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929. Por esta razón, la economía global caerá el 3%, Estados Unidos el 5,9%, la Eurozona el 7,7%, Japón el 4,8% y China apenas crecerá el 1,2%. Los mercados emergentes en general caerán el 2,4% y América del Sur el 5%. Dentro de la región, el resultado más benigno será el de Paraguay con una recesión del 1 por ciento.

En el caso argentino, 2020 será el tercer año de recesión. Luego de una caída del 2,2% en 2019, la baja se estirará al 5,7% este año, aunque el escenario podría empeorar en forma sustancial si el contexto externo se mantiene bajo la actual incertidumbre y si en el país persiste la cuarentena obligatoria por mucho tiempo más.

Para 2021, se prevé una recuperación del 4,4% del PBI en el país, que permitiría recortar parte de la pérdida de este año, pero no en forma total.

Luego de que el FMI no publicara ninguna cifra sobre la Argentina en enero último, dado que se esperaba a ver cuál sería el programa del Gobierno, ahora se incluyeron algunas proyecciones, pero no la de inflación ni la del déficit de cuenta corriente.

Negociaciones de la deuda

Al respecto, un vocero del organismo indicó que “para Argentina, por motivo de las negociaciones de la deuda en curso con los acreedores privados, se excluyen del WEO las proyecciones fiscales, de deuda, servicio de deuda (interna o externa) y de inflación. Una vez concluido el proceso, se espera reanudar la publicación de dichas variables. Por razones similares también no se incluyeron algunos de estos datos para Líbano en esta edición del WEO”.

Las consultoras del sector privado prevén una suba de los precios del 40% para este año, aunque varias han alertado sobre los efectos de la creciente aceleración de la emisión monetaria sobre la inflación.