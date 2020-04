ES DE COMODORO RIVADAVIA Y ESTÁ RELACIONADO CON EL PRIMERO

El Ministro de Salud, Fabián Puratich confirmó este domingo un nuevo caso de COVID-19 en Comodoro Rivadavia, “tanto el primer caso como el segundo tienen vinculación con el nexo epidemiológico y están en su domicilio, son las personas que han salido del grupo de viajeros y que estaban en aislamiento”, dijo.

Sostuvo que el Estado tiene que proteger la seguridad de los infectados, y llamó a que haya conciencia social y que se respeten las libertades individuales, “tenemos que ser empáticos y protegerlos, no exponerlos porque a mí como ministro no me parece que sea un dato que favorezca al periodismo por querer ganar la primicia, las personas deben sentirse protegidas y amparadas por el Estado, no hay que exponerlos con la primicia que si están internados o no, no son datos que beneficie a la prensa y digan lo que digan seguiremos trabajando de la misma forma”.

Al ser consultado se esta persona tuvo contacto, el ministro lo negó, “no tuvo contacto fuera de su domicilio, no tuvo más contacto que ella misma y no hubo que incorporar casos sospechosos con nexos epidemiológicos”