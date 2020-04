DEFINEN SI SERÁ PRESENCIAL O DE MANERA VIRTUAL. LA APEL NO SE HA PRONUNCIADO

Hay grandes posibilidades de que la Legislatura de Chubut vuelva a tener actividad el próximo martes 28 del corriente mes, aunque aún restan definirse algunos detalles para saber si los diputados provinciales volverán a su actividad parlamentaria en las próximas horas. Aunque en rigor, y de acuerdo a la última vez que hubo actividad parlamentaria, todo dependerá de lo que resuelva la Asociación del Personal Legislativo (APEL) que en reiteradas oportunidades ratificó que no levantan las medidas de retención de servicios hasta tanto estén los salarios al día. Para la apertura de sesiones ordinarias se debió pagar de manera extraordinaria a todos los empleados, incluidos los diputados, antes que a todo el resto de los rangos de los estatales, y se de esa forma se pudo abrir el periodo legislativo.

Hasta el momento solo resta la confirmación por parte del vicegobernador Ricardo Sastre, aunque legisladores de distintos bloques consideraron que esto no sería ningún inconveniente para que se vuelva a realizar la actividad de manera habitual en la Unicameral provincial.

No obstante, algunos diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio apuntaron contra el Poder Ejecutivo por la “comodidad” que hay actualmente en la que solo funciona en plenitud un solo poder, ya que el Legislativo y el Judicial no están desarrollando sus actividades de manera habitual.

En cuanto a la modalidad de la sesión que se realizaría el próximo martes, todo parece indicar que la misma se haría de manera presencial y tomando todos los recaudos necesarios, aunque también existe una mínima posibilidad de que la misma sea bajo la modalidad de videoconferencia.