TAMBIÉN HABRÁ SECUESTRO DE VEHÍCULOS

El intendente Juan Pablo Luque, instruyó a la Secretaría de Control Operativo para que se refuercen los controles en distintos puntos de la ciudad para evitar la circulación sin motivo justificado. Para aquellos que infringen la cuarentena, se labran multas elevadas y hasta el secuestro de los vehículos.

El secretario Ricardo Gaitán explicó que “en esta semana santa intensificamos los controles para evitar que la gente circule sin motivos. Hay mucha gente que no trabaja el fin de semana largo y deben cumplir con la cuarentena obligatoria por el bien de toda la comunidad”.

Desde la Municipalidad se había anticipado por resolución la penalización de las infracciones a través de multas y hasta el secuestro de los vehículos. “Son sanciones elevadas porque consideramos que es una forma de hacer entender a los que todavía no comprenden la importancia de quedarse en casa y cuidar la salud de todos”, agregó Gaitán.

Los automovilistas que circulen por la ciudad y sean interceptados en los retenes deben justificar su accionar demostrando con documentación hacia dónde se dirigen, algo que debe estar entre las excepciones contempladas por Nación. En caso contrario, no solo serán sometidos a una posible sanción económica, sino también al secuestro del vehículo por infringir el aislamiento preventivo obligatorio vigente.