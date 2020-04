CABRERA CONFIRMÓ QUE SE ABONARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La secretaria de Hacienda de Puerto Madryn, contadora Vanesa Cabrera, explicó el alcance de las gestiones realizadas para poder abonar los salarios de los empleados municipales sin demora.

En este sentido, señaló que “estamos trabajando para poder cumplir normalmente con el pago de haberes, entendemos que los próximos meses puede que se complique, pero hoy por hoy llevamos la tranquilidad a los trabajadores municipales de que se pagará en un único pago, en los próximos días”.

Prorrogan vencimientos

Asimismo, explicó que “estamos trabajando en forma remota, no atendemos al público pero sí mantenemos distintas formas de comunicación con los contribuyentes; arbitramos algunas medidas para poder sobrellevar la situación, especialmente para los contribuyentes” y remarcó que “prorrogamos todos los vencimientos como Ingresos Brutos y Habilitación de febrero, que vencerá el 20 de abril, y marzo se pagará en mayo; en cuanto a impuestos inmobiliarios, marzo vencerá en mayo y se prorrogan los vencimientos de mayo y junio para todos los tributos”.

“Nos afecta a todos”

En relación a los convenios de pago, la titular de Hacienda indicó que los vencimientos de los mismos se prorrogaron para mediados de mayo próximo; se trata de las cuotas que han vencido durante el período de cuarentena.

Sobre la Habilitación Comercial, la misma se mantendrá hasta que termine el aislamiento en los casos en los que hayan caducado durante el período de aislamiento obligatorio. “Estamos reorganizando las arcas del Municipio, trabajando en distintas alternativas tanto en relación a la recaudación como también al pago a proveedores; en esto no sólo se ve afectado el comercio o la industria, sino todos”, apuntó la funcionaria.

La recaudación, afectada

Cabrera reconoció que “hay muchos vecinos que tienen la posibilidad de cumplir con sus compromisos, atendemos no sólo a aquellos que si pueden pagar pero también a aquellos vecinos que no lo pueden hacer” y recalcó que “la decisión del Intendente es que aquellas personas que hayan violado la cuarentena, no recibirán beneficio alguno”.

Por último, en cuanto a la recaudación municipal, indicó que “tenemos un grupo de contribuyentes importantes que pagan sus compromisos”, aunque reconoció que por la situación actual “se ve afectada toda la recaudación municipal”.