Son días inéditos para la industria hidrocarburífera. Pocas veces en la historia la demanda de petróleo cayó tanto en tan poco tiempo. Y mientas que los días pasan y el aislamiento obligatorio se extiende en todas partes del mundo, en los lugares de almacenaje ya no entra una gota más de petróleo.

La incertidumbre que esto genera, sumado a la sobreoferta de crudo, causa que los precios del petróleo estén por el piso. El Brent, la cotización internacional tomada como referencia en la Argentina, cayó hoy casi 30%, de US$26 a US$17,64; es decir, más de ocho dólares. A estos valores será muy difícil que la industria hidrocarburífera en el país vuelva a reactivar, ya que los costos en promedio son mayores a los US$40.

El petróleo es un commodity; es decir, tiene un valor de referencia uniforme para todos los tipos de crudo, sin importar si fue extraído en Arabia Saudita, Iraq, Rusia, Estados Unidos o la Argentina. Tampoco diferencia si se utilizó la técnica convencional, en la cual se hacen perforaciones verticales, o, si en cambio, se trata de la producción no convencional -como la utilizada en Vaca Muerta-, que tiene un costo mayor.

El problema es que al ruido que generó la caída en el mercado local se le sumó la del Brent que sí es la que se toma en la Argentina. Esta caída sí preocupa a los productores locales y también a los gobernadores de las provincias productoras.

Para las empresas productores el problema que se presenta es que observan que el costo de extraer un barril de petróleo en zonas como por ejemplo Vaca Muerta supera ampliamente el valor de mercado, por lo que no sería económicamente viable. Además, tampoco hay espacio para almacenar el excedente a la espera de que el consumo vuelva a repuntar y los precios comiencen una curva ascendente. Ni hay mercado externo que permita exportar ya que, lo que está mostrando esta caída de las cotizaciones es que el recorte de la producción mundial no es suficiente y que aún hay mucho excedente.