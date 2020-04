DESDE EL GOBIERNO, GRAZZINI FUE EL ENCARGADO DE RESPONDER A ELICECHE

El bloque de diputados del Frente Patriótico formalizó una denuncia penal contra el Ministerio de Seguridad que conduce Federico Massoni, por los presuntos hechos de abuso de autoridad policial durante los operativos de seguridad llevados a cabo en el marco de la emergencia sanitaria.

“Estos hechos vienen teniendo lugar especialmente desde el inicio de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional”, explica la presentación de la bancada opositora que lleva la firma de Carlos Eliceche

Además, el PJ solicita el inicio de una investigación penal en el marco del Artículo 261 y concordantes de CPP y se solicita la correspondiente apertura de investigación preparatoria en los términos del Artículo 274 del CPP, respecto al ministro Federico Massoni como así también sobre el director de Seguridad de la Policía, Paulino Gómez.

Reproches al padrino

Desde el Gobierno, fue el ministro José María Grazzini el primer ‘encomendado’ a salir al cruce del bloque del PJ-Frente Patriótico al sostener que no es momento de hacer críticas desde la Casa de las Leyes, sino que deberían aportar ideas para tratar de buscar una solución a la crisis que se presenta en Chubut.

Sobre la denuncia penal que el bloque de diputados del Partido Justicialista formalizó por presuntos abusos policiales, Grazzini lamentó que “se haga política en estos tiempos”, y aclaró que si bien puede existir algunas cuestiones “hemos manifestado desde el primer día que si alguien calcula que ha sido víctima de abuso debe denunciarlo a la justicia”.

Grazzini reconoce que pueden no ser agradables las determinaciones que toma el gobierno para mantener la cuarentena después del descontrol que se hizo en las puertas de los Bancos, “pero desde el ministerio de seguridad nunca se tomó una medida en particular sino en conjunto junto al comité de crisis por lo que es injusto que la denuncia que quiere hacer el PJ caiga sobre el ministro de seguridad, Federico Massoni”.

Manifestó que el PJ debería denunciar a todo el comité de crisis “porque el Ministro de Seguridad no toma sólo las decisiones, está avalado por todos los ministros que están dentro del comité”.

“No es momento de críticas”

Grazzini recalcó que “no es momento de hacer críticas por los DNU, los diputados de la oposición más que denunciar deberían aportar ideas para buscar soluciones a la crisis y como salir de ella”, dijo en respuesta a la denuncia que formuló su padrino político Carlos Eliceche.

Lamentó que los legisladores -del bloque al que antes pertenecía- estén poniendo en duda la validez de los Decretos, “la Constitución es clara, si los DNU no son tratados dentro de los 30 días vuelven a tener vigencia, por lo que perder tiempo con estas chicanas no tiene sentido, deberían estar ocupándose de cosas más importantes y aportando ideas que lleven solución a los chubutenses”, agregó.

Recordó que junto al gobernador estuvieron reunidos con los sectores de la producción y sindicalistas, “estamos buscando soluciones y ellos deberían estar haciendo lo mismo porque hacer denuncias desde la casa es muy fácil, podrían aportar ideas y no buscando donde se equivoca el gobierno”.

Sobre otra de las críticas de los legisladores en que han dejado varados a cientos de chubutenses, Grazzini insistió que la oposición hace política diciendo que hemos abandonado a esos chubutenses “cuando no es así, hemos traído con fondos propios a más de 10 colectivos con gente desde distintos lugares la provincia y no hemos dejado a nadie sin cobertura”.

Arcioni arremetió contra legisladores

Por su parte, el gobernador Mariano Arcioni dijo que les ha pedido a los diputados en cada una de las videoconferencias que sesionen “que aporten y que debatamos las ideas, además debe haber una guardia mínima en el Poder Legislativo para que se aboquen a elevar proyectos”.

Al ser consultado por un periodista sobre la feria legislativa, Arcioni indicó que la función de ellos es elevar proyectos y aportar, “por qué no le preguntan ustedes a los diputados que están haciendo, sería bueno que le hagan un reportaje para que digan lo que están aportando, denle un micrófono para que demuestren lo que vienen haciendo a lo largo de esta cuaresma, si es que lo están haciendo”, espetó.

Fake News por barbijos

Por otro lado, el gobernador desmintió haber firmado un DNU exigiendo la obligatoriedad de usar barbijos a partir de la semana próxima. “Es mentira, hay que ser responsable con la información que se emite, la comunidad debe buscar los partes oficiales porque esas informaciones lo que hacen es confundir”.