LOS EXDIPUTADOS DUFOUR Y MEZA EVANS DISEÑARON UN ANTEPROYECTO DE LEY

La discusión sobre la deuda pública de Chubut vuelve a protagonizar el debate político, lo que motivó que desde distintos sectores se pronunciaran al respecto. En este contexto, referentes del Partido Justicialista (PJ) han manifestado su postura, aunque en las últimas horas dos ex diputados provinciales fueron más allá y presentaron un anteproyecto para que el Gobierno deje de pagar deuda para priorizar los salarios de los empleados de la Administración Pública.

Se trata de Gabriela Dufour y Blas Meza Evans, quienes elaboraron una iniciativa que enviaron al bloque de diputados del Frente de Todos. “Creemos que no se puede esperar más para poner en funcionamiento al Poder Legislativo y comenzar a adoptar las medidas que la crisis requiere. El problema del Chubut no es la pandemia ni se resuelve con barbijos”, argumentaron en las primeras líneas.

Además, los referentes del peronismo provincial consideraron que “este proyecto no resuelve todos los problemas que tenemos. Pero lo que es seguro, es que sin paralizar los pagos de la deuda, como decisión inmediata, necesaria y primer paso, de un programa de reestructuración de nuestras finanzas públicas, no podremos encontrar una salida a la crisis provincial con y para todos los chubutenses”.

Amparo constitucional

Tras hacer un recorrido por los principales inconvenientes que se presentan para la administración de Mariano Arcioni, Dufour y Meza Evans coincidieron con que “resulta necesario una reestructuración de la deuda pública producto de la emisión de bonos y la paralización inmediata del pago de las cuotas de capital e intereses emergentes de los empréstitos referidos”.

En cuanto a los mecanismos para suspender los pagos de los compromisos venideros, los ex diputados argumentaron que “así como la Constitución Provincial establece en su artículo 135, inciso 15, la obligatoriedad que sea el Poder Legislativo el que autorice el endeudamiento, es indispensable que sea también la Honorable Legislatura la que suspenda el pago y promueva que el Poder Ejecutivo instrumente los mecanismos administrativos y jurídicos para ejecutar esta orden e iniciar el proceso de renegociación con los titulares de los títulos de deuda pública”.

En los argumentos, los ex diputados esgrimen que se trata de una situación inédita e imprevisible, ya que “nadie pudo prever la pandemia y lo gravoso de la misma. Prueba de ello es que en los prospectos de la emisión de bonos de deuda no aparece como un factor de riesgo que pudiere ser tenido en cuenta”.

Control sobre la reestructuración

Ante la complejidad de la realidad actual, también consideraron como indispensable la creación de mecanismos de control previos, con el objetivo de garantizar la transparencia de las acciones en el proceso de renegociación de la deuda. “Por ello también se propone la conformación de una Comisión de Control de la Restructuración de la Deuda Financiera de la Provincia de Chubut”.

Ésta tendría como función el seguimiento y autorización previa de los acuerdos que se celebren con la Asamblea de Acreedores prevista en los prospectos de los contratos de la emisión de los Títulos de Deuda. “La misma estará constituida por un representante de cada Bloque de la Honorable Legislatura de Chubut al momento de la aprobación de la presente Ley”, argumentaron.

Plan de pagos sostenible

Asimismo, dentro de los desafíos que tendrá esta normativa, Dufour y Meza Evans consideraron que “seguramente la exigencia de los acreedores será un plan de pagos sostenible. Lograrlo implica la elaboración de un Plan viable para Chubut desde la perspectiva social, económica y fiscal, que permita salir de la crisis”.

“Los contratos se celebran para cumplirse y ello hace a la buena fé contractual que rige en todos los planos. Es evidente que hoy hay obstáculos insalvables y prioridades esenciales que, de no ser atendidas, ponen en juego la salud, el presente y el futuro de todos los y las chubutenses”, concluyeron.