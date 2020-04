DIPUTADOS ENVIARON UN DOCUMENTO AL SUPERIOR TRIBUNAL PARA CONOCER LA SITUACIÓN

Ante las declaraciones oficiales que esgrimen desde el Gobierno de Chubut, en donde ratifican que uno de los motivos por los que no se puede hacer frente a los salarios en tiempo y forma responde a las cancelaciones de deuda pública que se debe afrontar, diputados opositores decidieron avanzar para resolver esto.

Los legisladores del Frente de Todos le enviaron una carta al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, para que brinde precisiones respecto a posibles eximentes que podría haber para que la Provincia deje de pagar deuda.

Lo que sucede es que hay una cláusula que habilita a Chubut a postergar estas cancelaciones cuando se trate de cuestiones de “fuerza mayor”. Ahora lo que quieren saber los diputados peronistas es si la situación actual y todas las medidas tomadas por el coronavirus pueden enmarcarse dentro de esta realidad de “fuerza mayor” o no.

En los argumentos esgrimidos por el documento firmado por los legisladores del Frente de Todos, remarcaron que “estamos atravesando a nivel provincial, nacional e internacional por una crisis sin precedentes. Al momento de esta nota no se encuentra constatado el tiempo de duración de esta pandemia, ni cuáles serán las consecuencias finales tanto sociales como económicas”.

“Al día de la fecha los ingresos de la provincia del Chubut se encuentran gravemente afectados, la caída económica en las recaudaciones municipales y provinciales serán históricas”, argumentaron, al tiempo que creen que “ante esta realidad que nos toca vivir, los trabajadores estatales y empresas provinciales proveedoras del Estado deben tener prioridad de pago por parte del Ejecutivo provincial”.

En este sentido, destacaron que “los empleados públicos tienen al día de la fecha hasta dos meses atrasados el cobro de sus haberes, lo cual hace más delicado de atravesar este momento. Asimismo, gran parte de las empresas proveedores del Estado se encuentran hace casi un mes paralizadas, sin ingresos, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados”.

Por todo esto, el pedido hacia el presidente del máximo tribunal judicial chubutense es que “se expida sobre la posibilidad de utilizar este recurso que, seguramente, aliviará la situación de muchos chubutenses”.