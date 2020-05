EL SÁBADO SE REÚNE EL INTENDENTE SASTRE Y CONCEJALES CON LA CAPIP

Las empresas pesqueras quedarán excluidas de pagar el impuesto municipal que había sido aprobado la semana pasada y durante el fin de semana se delinearán las modificaciones a la ordenanza que creó un fondo de emergencia, una de las alternativas es que se acuerden aportes voluntarios, no compulsivos, para atender las urgencias sociales y sanitarias.

Luego de que varias empresas, a través de la CAPIP, manifestaran su descontento ante el impuesto aprobado por mayoría del Concejo Deliberante que alcanza a dicho sector como así también a entidades financieras y bancos, tras una reunión inicial entre el intendente Gustavo Sastre y representantes de la Cámara, se acordó una próxima reunión para definir alternativas.

La iniciativa preveía un aporte equivalente a una determinada cantidad de módulos que, en el caso de las empresas pesqueras, varía según la superficie de las plantas de operación, medida en metros cuadrados: esto implicaba, en principio, una erogación de entre 4 y 5 millones de pesos para las firmas del segmento, de cara a contribuir con el Fondo Solidario que sería utilizado para gastos que insuma el abordaje de la pandemia a nivel local.

Acercamiento del sector

El próximo encuentro tendrá lugar el sábado y tendrá como participantes a los mismos sectores: por un lado, el titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Damián Santos, así como también empresarios del sector, y el intendente Gustavo Sastre y funcionarios de su gabinete.

Participarían concejales de la reunión, y según trascendió, la Ordenanza no sería derogada, sino que se buscarán alternativas tras el acercamiento de algunas pesqueras que buscan alcanzar un acuerdo.

Tasas sí, impuestos no

Desde la CAPIP habían advertido que “se trata de una imposición porque de aporte no tenía nada” y que “el camino es dialogar y entender cómo es la realidad”, además de que “el Municipio solo puede generar para el cobro una tasa pero no impuestos, realmente era muy desprolijo todo y la gente que lo había propuesto no sabía de qué se estaba hablando, y lo tiró por una necesidad pero sin conocer la realidad del sector”.