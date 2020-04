ASEGURAN QUE HACINA A LOS TRABAJADORES EN COLECTIVOS A DOLAVON

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Ejecutivo nacional por la pandemia del coronavirus hay algunas actividades que están exentas de las restricciones, como ser la alimenticia, pero cumpliendo ciertas normativas para mantener el distanciamiento social. En este sentido, desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación Delegación Chubut (STIA) denunciaron a la empresa Las Bardas por el hacinamiento de operarios en un colectivo hacia la localidad de Dolavon.

Oscar Hughes, miembro de la Comisión Directiva del gremio, denunció que la empresa embarcó, en la plaza del barrio Pujol de Puerto Madryn, a una importante cantidad de pasajeros para luego dirigirse a la ciudad de Trelew donde habrían subido más personas, para concluir el recorrido en una planta pesquera situada en la ciudad de Dolavon.

Más denuncias

Hughes advirtió, “en el colectivo iban unas cuarenta personas aproximadamente y también pasan a buscar trabajadores en Trelew” para ir a la planta pesquera Las bardas. Esta sería una situación normal, señaló el dirigente, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT 372 de la Alimentación, pero, pese a las denuncias y solicitudes de inspección a la Secretaría de Trabajo de la delegación de Trelew, señaló que no se ha logrado avanzar en la regulación de los trabajadores en dicha empresa, agregando que al momento no hay respuesta del organismo laboral.

Hughes afirmó que no es la primera denuncia a la empresa de Dolavon Las Bardas: “Nosotros denunciamos irregularidades y trabajadores no registrados e indocumentados”, agregando que la empresa, “no ha respetado el control sanitario ni el acuerdo con la CAPIP”.

A su vez, el gremialista adelantó que ya se comunicaron con la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Pesca de la Provincia, y están a la espera de una resolución inmediata “debido a los riesgos que corren los trabajadores que son llevados a prestar débitos laborales sin gozar de la protección social que les corresponde”.

Finalmente, desde el sindicato añadieron que “la empresa Las Bardas ha realizado un grave incumplimiento a los protocolos sanitarios, sumado a la falta de control de las autoridades a cargo de los operativos, y el riesgo que esto implica para estos trabajadores y sus familias si se infectaran como consecuencia de la inobservancia de las disposiciones nacionales en materia de sanidad”.