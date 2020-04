BÁSQUET

En etapa de aislamiento social y preventivo para la no propagación del COVID-19, así como el plantel Profesional, el equipo de Gimnasia de Comodoro Rivadavia que milita en la Liga de Desarrollo, también desarrolla sus entrenamientos “en casa”.

Así como el joven equipo del “Verde” cumple con su rutina diaria de prácticas adaptadas a sus espacios, también los jugadores cuidan de su salud nutricional con charlas con su profesional de la Nutrición.

El plantel de LDD dialogó con su nutricionista

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que disputa la Liga de Desarrollo sigue trabajando desde casa; como en esta oportunidad los dirigidos por Gonzalo Pérez mantuvieron una charla con la Licenciada en nutrición, Evangelina Gennari.

En el encuentro virtual realizado a través de la plataforma Zoom, hablaron sobre los cuidados que hay que tener en la alimentación de cada jugador.

«La idea es acompañar en este proceso a los chicos en su formación, para que puedan acomodarse acorde a lo que proponen el preparador físico y el entrenador; y además, aportarles desde el lado profesional de mi área tips o información para que puedan seguir generando su orden alimentario», expresó la licenciada.

Con respecto a la charla que tuvo con el equipo mediante la plataforma digital «Zoom», Gennari destacó: «Estuvimos hablando mucho de cómo los afectó emocionalmente este párate por la cuarentena. Fui escuchándolos de forma individual y esto hace que los pueda ayudar más específicamente. Es clave también el seguimiento de sus entrenadores día a día, que son quienes sostienen al equipo y hacen que ellos puedan reactivarse energéticamente».

Asimismo, la profesional mencionó que «en base a estas charlas, podemos contener a los jugadores y administrarles información en esta situación tan particular que estamos viviendo. Tenemos herramientas diferentes para acomodarlos, para cuando puedan volver a la cancha, su rendimiento no se vea tan afectado y emocionalmente no se sientan tan mal».

«Los jugadores siguen teniendo rutinas acomodadas a las condiciones que vivimos actualmente, para que hagan en sus domicilios, pero algunos estaban en déficit calórico. No pasa tanto en esto de excederse con los alimentos, el miedo de perder la masa muscular o su rendimiento. A veces hacen restricciones por miedo a hacer las cosas mal. Por eso se trabaja mucho en sostener este hábito alimentario, de no más de tres horas de ayuno entre comidas, sostener una buena hidratación con más protagonismo, ya que tienen menos movilidad en su rutina diaria», sentenció la nutricionista Gennari.