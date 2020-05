A través de la Comunicación «A» 7000, la autoridad monetaria informó que “cuando se trate de imposiciones en pesos no ajustables por UVA o UVI inferiores o iguales a $4.000.000 a nombre de titulares que sean personas humanas, la tasa no podrá ser inferior al 70 % del promedio simple de las tasas de las licitaciones de Letras de Liquidez del BCRA (Leliq) en pesos de menor plazo de la semana previa a aquella en la que se realicen las imposiciones.”

El Central aclaró que las renovaciones de estas imposiciones serán consideradas como nuevas operaciones y que la tasa mínima será de aplicación en la medida que el total de depósitos a plazo fijo por persona humana en la entidad financiera no supere, a la fecha de constitución de cada depósito, el límite establecido.

«Cuando se trate de imposiciones a plazo fijo constituidas a nombre de dos o más personas humanas, el monto del depósito a plazo fijo se distribuirá proporcionalmente entre sus titulares», agregó.

La decisión se da en medio de una fuerte presión para dolarizar carteras que llevó a los tipos de cambio libres a valores máximos en la última semana. El dólar «Contado con Liquidación» (CCL) cerró abril con un salto del 31,9% y actualmente cotiza en $114,65.