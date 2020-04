“OTRA VEZ NOS FALLÓ EL GOBIERNO”, CUESTIONÓ SEPULVEDA DEL SISAP

Trabajadores del Hospital Zonal de Trelew nucleados en el Sindicato de Salud Pública Provincial (SISAP) decidieron retomar con las protestas y salieron a la calle, es el primer reclamo público que hacen empleados dentro de la cuarentena. Es que no se cumplió la promesa del Gobierno provincial que los empleados de Salud tendrían prioridad de cobro en medio de la emergencia sanitaria.

Se congregaron frente al hospital respetando las distancias y se hicieron escuchar. “Otra vez el gobierno nos falló, no cumplió con lo prometido en el Decreto de Necesidad y Urgencia”, fue una de las frases más repetidas por enfermeros y técnicos.

La manifestación concretamente es ante la falta de respuesta de los distintos reclamos formales que vienen haciendo a las autoridades en el marco de la contingencia del coronavirus y la emergencia sanitaria.

Faltan elementos sanitarios

Los trabajadores lamentaron que el gobierno no haya cumplido con el decreto y solicitan en primer lugar tener garantizado los elementos de bioseguridad argumentando que no cuentan con barbijos ni protección para atender a los enfermos que llegan a los nosocomios, además piden la descarterización laboral, el ingreso de personal en áreas críticas, el pago de sueldo en tiempo y forma, terminar con el abuso de poder y maltrato de ciertos directivos y jefes de personal que están a cargo de capacitación y entrega de material y que se respeten los permisos para el personal de riesgo y los que tienen hijos en edad escolar.

Los reclamos no son sólo del hospital de Trelew sino también el personal sanitario de Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Sarmiento y la cordillera, “no se han respetado los acuerdo del decreto y además no se ha convocado a los dirigentes gremiales al comité de emergencia”, dijo el Secretario General del Sindicato de Salud Pública, Carlos Sepúlveda.

Lamentó que sea el personal de salud los que hayan tenido que salir a la calle, “queremos trabajar y que se nos respete aunque sea con las condiciones mínimas, la población está preocupada y no sabemos qué pasará cuando este el virus circulando”.

Dejó en claro que el personal trabaja y está abocado a esta contingencia “pero también queremos que lo que firma el gobierno lo cumpla, otra vez nos han fallado y a este sector que está dando toda su humanidad, lo cierto es que hoy no hemos cobrado, no tenemos barbijos ni gel y sin embargo seguimos”.

Agradecimiento

Sepulveda agradeció a la comunidad de la provincia por los aportes que hace permanentemente a los distintos nosocomios, “pero entendemos que la responsabilidad la tiene el Estado que debe velar por el cuidado de los trabajadores”.

Sin paros, pero reclamando

Dijo que se han comprometido con el gobierno de no realizar paros en un contexto muy complejo “porque entendemos que la situación es delicada y no nos queda otra que la manifestación pública respetando las distancias sociales y el uso del barbijo además de estar en estado de asamblea permanente”.

El personal quiso mostrarse y visibilizar sus reclamos “queremos cobrar nuestro sueldo y que se nos garantice las condiciones laborales para atender a nuestros vecinos”.