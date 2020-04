LA FECH CRITICÓ QUE SOLO EL 10% PUEDE ACCEDER A LOS CRÉDITOS ANUNCIADOS

El freno en la actividad económica está generando serios inconvenientes en el sector privado para hacer frente a las obligaciones mensuales con sus asalariados. El aislamiento obligatorio ha hecho que las ventas de los comercios se redujeran casi en un 50%, por lo que los ingresos tienen una merma similar, y empresas de diversas actividades también sienten las secuelas de la cuarentena.

En este sentido, Pablo Tedesco, presidente de la Federación Empresaria de Chubut (FECh), alertó que “vemos con mucha preocupación la situación. Después de ver al Presidente que dijo que cada provincia podía presentar sus proyectos de reactivación, esperamos noticias en ese sentido”.

Además, explicó que están teniendo serias limitaciones para acceder a créditos bancarios que puedan colaborar con el pago de salarios y servicios. Puntualmente, detalló que “sólo el 10% de las empresas están pudiendo acceder a los créditos. El mismo DNU que hace el gobierno nacional para la asistencia de Pymes, la verdad es que los bancos no están cumpliendo con ello”.

Tedesco también afirmó en una entrevista con Radio Chubut que “va ser dificilísimo para las empresas, afrontar el pago de sueldos del mes de mayo. Una PyME chica, un comerciante con hasta 10 empleados, vive al día. No es alguien que tiene millones ahorrados. Esas Pymes PyMEs emplean miles de personas, están indefensas”.

Además, el presidente de la FECh advirtió que “el panorama que da el gobernador para adelante, es muy preocupante”. “Creemos que la sanidad debe estar en primer lugar, pero necesitamos rever esta parte de la economía, porque en esta situación que nos encuentra con dos años de caída de la actividad, la situación particular de la provincia con problemas serios financieros”, concluyó.