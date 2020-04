AVANCE QUE AYUDARÁ AL DESARROLLO DE UNA POSIBLE VACUNA

El Servicio de Virosis Respiratorias y de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Instituto Malbrán logró secuenciar tres genomas completos del nuevo coronavirus SARS-COV-2, lo que permitirá asegurar la calidad del diagnóstico y contribuir al desarrollo de una fórmula vacunal representativa de las cepas circulantes a nivel nacional y regional.

Con el objetivo de conocer la dinámica y la diversidad de la población viral de SARS-COV-2 y las rutas de transmisión en Argentina, el Servicio de Virosis Respiratorias y de la plataforma de Genómica y Bioinformática del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (‘ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán” lograron este avance, y por este motivo, el mismo presidente de la Nación Alberto Fernández visitó a los profesionales que trabajan en el ANLIS-Malbrán para felicitarlos y agradecerles su trabajo.

El mandatario sostuvo que “admiro el trabajo que realizan nuestros científicos en el Instituto Malbrán, el mismo lugar en el que trabajaron dos Premios Nobel de Argentina: Bernardo Houssay y César Milstein”.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó el logro del ANLIS e indicó que “es muy importante no solo para el presente, sino para el futuro, porque los virus no son todos iguales y esta investigación pudo determinar la procedencia de estos virus y que características tienen, esto sirve para que cuando haya que hacer la vacuna incluya las características del virus local”, explicó el ministro.

Cabe señalar que la información obtenida será útil para asegurar la calidad de diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una fórmula vacunal representativa de las cepas circulantes en el país y en la región.

El procedimiento se realizó a partir de muestras de pacientes argentinos infectados que fueron derivadas en el marco de la vigilancia nacional de COVID-19 y el resultado fue enviado a la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAD) que lo aprobó inmediatamente.

Las mutaciones del virus

Es de destacar que el coronavirus que infectó a más de 1,3 millones de personas en todo el mundo, y ya mató a casi 80.000 personas, no es exactamente el mismo que el que se contagiaron los más de 377.000 estadounidenses, los 130.000 italianos o los 1.628 argentinos al día de hoy. A medida que este se va propagando y pasa de un huésped a otro, sufre mutaciones.

Esto fue comprobado hace varias semanas por distintos laboratorios alrededor del mundo que pudieron secuenciar el virus que está presente en sus países o ciudades.

La secuenciación del genoma del nuevo coronavirus la realizaron los científicos del Departamento de Virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Malbrán, quienes pudieron comparar sus estudios con el genoma identificado por científicos chinos el 14 de enero y por los que se aislaron en muchos otros países en las últimas semanas.

Como el genoma del virus está en continua mutación, eso es justamente lo que les permite seguir su trayectoria en los diferentes países y rutas de transmisión.

El organismo tiene la capacidad de hacer la vigilancia del virus, es decir, el rastreo nacional de su esparcimiento y la capacidad para procesar las muestras de casos sospechosos que se vayan remitiendo a la institución, con el objetivo de “descartar si es influenza y, en el caso de que no lo sea, proseguir con el procedimiento para desestimar que no se trate de algún otro coronavirus.

La plataforma Nextstrain, un sitio científico colaborativo de código abierto para todos los laboratorios y personas del mundo, ha elaborado un mapa con todos los secuenciamientos genéticos del nuevo coronavirus realizado hasta ahora, y en donde se observa que tres genomas de éste fueron identificados en Argentina como los circulantes.

Objetivo del estudio genómico

Después de tomar las muestras de pacientes argentinos infectados, las mismas fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia en el marco de la vigilancia nacional de COVID-19. El resultado fue enviado al Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID, entidad que aprobó el estudio de forma inmediata.

GISAID es una iniciativa público-privada, con sede en Alemania, que promueve el intercambio internacional de todas las secuencias del virus de la influenza y datos clínicos y epidemiológicos relacionados con virus humanos. Con información geográfica y específica busca ayudar a los investigadores a comprender cómo evolucionan y se propagan los virus.

La información obtenida a partir de la secuenciación genómica completa de pacientes argentinos con COVID-19, realizada por el Servicio de Virosis Respiratorias y la Plataforma de Genómica y Bioinformática de INEI-ANLIS, será útil para asegurar la calidad del diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una fórmula vacunal representativa de las cepas circulantes en nuestro país y la región.

Según expertos, poder secuenciar en el país permitirá realizar reactivos en la Argentina justo en momentos en que son escasos a nivel mundial debido a la pandemia de coronavirus.