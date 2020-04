El Consejo de Ministros de Italia dio a conocer un decreto que oficializa el aprobado general para todos los estudiantes del país, ante la imposibilidad de continuar el año lectivo.

La ministra italiana de Educación, Universidad e Investigación, Lucía Azzolina, explicó que todos los estudiantes pasan automáticamente de año, no habrá exámenes y serán evaluados conforme al rendimiento que han presentado en la educación que reciben a distancia. En caso de que algún alumno deba recuperar asignaturas, lo hará en septiembre, señaló la ministra.

Esta decisión se fundamenta en que el escenario que impone la epidemia del cornavirus en Italia, no permitirá recuperar adecuadamente el año escolar.

Por otro lado, no hay certeza de que todos los estudiantes hayan tenido acceso a las clases a distancia, por lo que el Ejecutivo decidió que todos superaran el curso.

Se planifican dos escenarios, el primero de ellos prevé que si es posible reiniciar las clases para el 18 de mayo, todos los estudiantes tomarán cuatro semanas de clases obligatorias. Luego de este período, se realizarán los exámenes de acceso a la universidad y los conocidos como “Maturitá”, obligatorio para los alumnos de 14 años.

De no ser posible retornar a las aulas para la fecha mencionada, las pruebas para acceder a la universidad se harán orales y online, en tanto no se realizará la prueba de “Maturitá”.

Según cifras de la OMS, hasta este lunes Italia había confirmado 128.948 pacientes con el nuevo coronavirus, de los cuales 12.418 habían perdido la vida.