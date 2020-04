TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR LE PIDIERON COLABORACIÓN “URGENTE” A ARCIONI

La situación de crisis incrementada por las medidas que se tomaron para intentar frenar la propagación del Covid-19 no impacta de igual manera en todas las áreas de la sociedad. Quienes están sintiendo estos cimbronazos con mayor fuerza son, lógicamente, los sectores más vulnerables.

Es por esto que los movimientos sociales que están inmersos dentro de la Economía Popular le enviaron una carta al gobernador Mariano Arcioni en donde se reclamó por el pago el Programa de Recupero de unidades productivas y asistencia alimentaria para los comedores y merenderos.

“Llamamos al Gobierno a reflexionar sobre la situación de los barrios populares en la Provincia. Es desesperante porque literalmente hay hambre, nuestros pibes y pibas comen una vez al día, y lo hacen gracias a las organizaciones sociales a través de sus comedores comunitarios”, explicaron en su escrito.

“Está en riesgo la paz social”

Además, el texto dirigido a Arcioni consideró que “hoy está en riesgo la paz social. Advertimos que ya somos los más vulnerables en esta situación de pandemia, dado que se suma el abandono total por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Al respecto de esto último, apuntaron que la cartera que dirige Cecilia Torres Otarola está “faltando a su compromiso” desde diciembre del año pasado, apuntando a que no se estaría cumpliendo con el pago del Programa Recupero de unidades productivas.

“También queremos hacer llegar el reclamo de las ayudas alimentarias de las cuales nunca hemos recibido nada por parte de este Gobierno. Expresamos nuestro descontento con el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de Chubut dado a que por la no colaboración de dicha cartera, no podemos darle continuidad a nuestros comedores y merenderos por falta de recursos”, aclararon.

“Tomar cartas en el asunto”

Por último, le pidieron al Gobernador “tomar cartas en el asunto, para que revea esta situación a la brevedad dado a que muchos chubutenses hoy no tienen en sus mesas un plato de comida a diario”.

“Por tal motivo, sentimos y padecemos el abandono total por parte de dicha cartera, y nos están obligando y llevando al punto de romper la cuarentena. Los Movimientos Sociales somos el primer eslabón en mantener la paz social en esta provincia”, concluyeron.

Postura del Ejecutivo

Esta temática formó parte de la conferencia de prensa realizada ayer en Casa de Gobierno, en donde una de alocuciones estuvo a cargo de la ministra Torres Otarola, quien afirmó que se harán los aportes “como corresponde”, mientras que destacó que ya se hizo una entrega previa de alimentos, mientras que actualmente están gestionando la segunda.

En cuanto a las complicaciones que están afrontando, en el marco de todas las medidas aplicadas para intentar frenar la propagación del coronavirus, la titular de la carteara antes mencionada sostuvo que en la Patagonia hay inconvenientes en la distribución de algunos productos.