NO SOLO RECLAMAN SALARIOS, DENUNCIAN QUE FALTAN INSUMOS

A los reclamos de los trabajadores de los hospitales cabecera de la provincia, este lunes se sumó el Hospital Rural de Trevelin. Denuncias que las acciones del gobierno provincial en materia de Salud “ponen en riesgo no solo al personal, sino también a la comunidad toda”.

En sintonía con las demandas de otros centros sanitarios de Chubut, el personal de Trevelin, sostiene que han escuchado “decir al mandatario provincial que su prioridad es la salud, pero infinidad de veces, se desdice en sus actos”, afirman en alusión al gobernador Mariano Arcioni al tiempo que reclaman que “borra con el codo, lo que escribe con la mano”.

Recursos

A través de un comunicado, apelan a la opinión pública y advierten que el Ejecutivo, “decreta la emergencia sanitaria, mientras que a los trabajadores no nos provee de elementos mínimos de protección, mientras que institucionalmente estamos a punto del “Burn Out”, mientras que singularmente la falta de percepción de nuestros haberes de marzo, sumado a la responsabilidad extrema de cuidar la salud de la población nos lleva a niveles de stress impensados. Por ello, llegamos a la conclusión que el decreto es un ‘mero maquillaje’ en el contexto actual, porque emergencia significa prioridad, esfuerzo por fortalecer el sector, inclusive prioridad presupuestaria”, expresan.

Más que salarios

El personal del Hospital Rural de Trevelin pone de manifiesto que a cuatro días de terminar abril, aún no han percibido los haberes del mes de marzo, resaltando que esto sucede “en un contexto frente al cual, debido a la contingencia del COVID-19 ni siquiera podemos expresar nuestro derecho fundamental de protesta por no percibir el derecho esencial de salario”.

La mayoría de los elementos de protección con que cuenta el personal de salud, no sólo en Trevelin, sino en toda la provincia, han sido suministrados por el envío de partidas nacionales, la colaboración de los vecinos y la solidaridad de las empresas. Y en las ciudades más pobladas, por los aportes de los Municipios.

“En nuestro país hay un número importante de contagiados de COVID-19 pertenecientes al sistema de salud (el 20 %). Esto en un hospital de 150 empleados como el nuestro, se traduciría en 30 personas. Y esto no es consecuencia de la pandemia, sino una sistemática política sanitaria de vaciamiento del hospital público”, advierten.

Asimismo, sugieren al Gobernador que reflexione, “si los trabajadores de salud nos enfermamos, ¿Quién cuida la salud de los ciudadanos de Chubut? ¿Si no contamos con los recursos básicos cómo vamos a enfrentar la expresión de la pandemia en nuestra provincia?”.