Una proyección del gobierno del estado de San Pablo, el más poblado de Brasil, indica que el número de infectados por el coronavirus puede llegar a los 220.000 en los próximos meses, superior a los contabilizados en Italia hasta el momento, el país más afectado por la pandemia.

Esa cifra consta en un documento elaborado por las autoridades para solicitar un crédito ante el Banco Mundial y supera a los poco menos de 136 mil pacientes contabilizados en Italia hasta el miércoles.

Se trata de un número «razonable, dada la velocidad con que el virus se ha diseminado en poco tiempo, lo que puede pasar acá es terrible, no se puede descartar que en el estado de San Pablo haya más pacientes que en Italia», señaló a la agencia ANSA Joao Batista, presidente del Sindicato de Empleados Municipales de San Pablo (Sindesp).

El diario Folha de S. Paulo publicó este jueves un mapa que describe cómo el coronavirus avanzó aceleradamente desde fines de marzo, cuando afectaba solo algunos barrios de clase media y alta de la ciudad de San Pablo, al 7 de abril, fecha en la que se esparció por todas las regiones, llegando hasta al este donde se encuentran barriadas pobres.

«Nosotros estamos en contacto permanente con los empleados del área de salud que nos relatan sus problemas para atender a los pacientes que aumentaron muchísimo, es un infierno. No hay forma de darles respuesta, y tampoco hay suficientes materiales para proteger a los profesionales», afirmó Joao Batista.

«No se puede parar el contagio mientras el presidente Jair Bolsonaro siga diciendo que la gente tiene que salir a la calle, con ese discurso en contra de la cuarentena esto va seguir creciendo, ser una tragedia, un infierno, que todavía no nos damos cuenta de la magnitud que va a tener», agregó.

Según las cifras divulgadas en la noche del miércoles por los gobiernos estaduales en Brasil hay 822 muertos y 16.238 pacientes, con el estado de San Pablo como el más afectado con 428 muertos y 6.708 pacientes personas infectadas.

«No tenemos cifras exactas, pero estimamos que un 70 a 80% de los casos del estado se encuentran en la capital, y lo que estamos viendo en una clara subnotificación de los casos, primero por falta de tests, pero también porque sólo se anotan como pacientes los casos más graves», apunta Joao Batista.

Según un documento elaborado por organismos internacionales al que tuvo acceso el Sindesp en Brasil se someten a tests 258 personas por cada millón de habitantes, en Alemania son 10.962 cada millón y en España 7.593 por millón.