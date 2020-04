Mucho se dijo desde septiembre de 2019 respecto de los sueldos de la planta política de Chubut. El gobernador Mariano Arcioni, argumentó oportunamente que esos salarios no se actualizaban desde 2017, y afirmando que su ingreso era de 55 mil pesos. Los meses pasaron y con cierta complicidad, finalmente el aumento llegó. Según datos publicados en la página web del gobierno de Chubut, Mariano Arcioni tenía un sueldo de $55.459 y de acuerdo a la última liquidación es de $214.325, mientras que, por citar un ejemplo, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, pasó de percibir $34.617 a un ingreso de $183.130.

Probablemente haya quienes coincidan en que un salario por debajo de los 50 mil pesos no es digo de un Ministro en atención a las responsabilidades que supone, el asunto en discusión aquí sería otro, resulta oportuno garantizar un aumento a la planta política cuando los trabajadores de la Salud, con suerte y si Arcioni cumple su palabra, estarían percibiendo sus haberes de marzo el 30 de abril.

He aquí que el Gobernador anunció en enero pasado que no percibiría su sueldo por 180 días, en atención a la crisis provincial y el pago escalonado de los estatales. Hace algunas semanas aseguró que hizo recortes en la planta política para reducir gastos, y así justificar que los fondos van a los salarios de los trabajadores. Sin embargo, aun si el Gobernador no percibe su salario por seis meses, nada le impedirá cobrarlo con posterioridad, y la ecuación entre 55 por 6, difiere sustancialmente de 214 por 6.

El Gobernador cuenta además con una cuenta de gastos reservados, viáticos y la tarjeta corporativa que también paga el Estado. Por ejemplo, gasta 100 mil pesos por mes para hacer las compras de los insumos de la residencia oficial. Para las denominadas, “situaciones de emergencia social”, el monto es de 500 mil pesos mensuales.

Desde el entorno del Gobernador defendieron el aumento de sueldo de todos los funcionarios argumentando que “estaban desactualizados”. “Nunca es un momento oportuno para que un político se aumente el sueldo. Pero había un pedido de los funcionarios desde hace mucho tiempo”, indicaron las fuentes del gobierno oportunamente.

Vale señalar que el aumento del sueldo de Arcioni es l parámetro para calcular los sueldos de los funcionarios de la planta política en todas sus jerarquías, y aun si son los últimos en percibir sus haberes, como ha asegurado el Gobernador, siguen cobrando, ese es un Derecho y nadie puede renunciar a eso, en todo caso, si quisieran podrían donarlo después de haberlo percibido.

Antes o después, dependiendo del cronograma del pago escalonado, Arcioni y su gabinete, cobrarán sus salarios.