RICARDO SAAVEDRA ESTARÁ A CARGO DE LA SECCIÓN MADRYN

CHUBUT – En el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios puso en funcionamiento su Comando Único de Operaciones (CUO), para asistir a las asociaciones de la provincia. En este sentido, el subcomandante Ricardo Saavedra fue nombrado como director interino de la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn.

Elementos de seguridad

Como parte de sus funciones y en conjunto con los directores regionales que lo acompañan en la gestión del CUO, organizaron la logística para la distribución en dos etapas de equipamiento e insumos, provistos tanto por el CUO Nacional, dependiente del Consejo Nacional de Bomberos y por una importante inversión realizada por la Federación Chubutense de Bomberos que alcanzó a las 27 asociaciones de bomberos voluntarios que operan en la provincia.

El último fin de semana finalizó la entrega, iniciada días atrás, en la que se hizo llegar a cada uno de los cuarteles los kits enviados por el Consejo Nacional de Bomberos voluntarios conformados por overoles Tyveck clase 3 y clase C, guantes de látex, guantes de nitrilo, barbijos, bidones de lavandina (20 lts) y para la desinfección de los cuarteles, alcohol, lentes de seguridad Livus y antiparras Uvex Safety. Además de establecer una reserva estratégica de recursos, administrada por el CUO.

Cabe destacar que estos elementos son para uso de los bomberos exclusivamente ante la sospecha o la confirmación de una intervención con personas afectadas por COVID-19, ya que para la labor diaria que cada asociación desarrolla en sus respectivas localidades, los insumos deben ser provistos por el Comité de Crisis local.

Actualmente, dentro de las distintas tareas desarrolladas en la provincia por los bomberos se pueden enumerar: la desinfección de espacios públicos, información a la comunidad de conductas a adoptar durante la pandemia, desinfección de vehículos que ingresan a distintas localidades, como así también protocolos de limpieza y desinfección que se adoptan internamente en cada Asociación. Todas estas actividades no están contempladas en el marco normativo nacional y provincial de bomberos, pero se realizan en conformidad a solicitudes puntuales que hacen los municipios y comité de crisis, en la medida que no haya otra fuerza u organismo público que lo pueda hacer o que se encuentre limitado por la magnitud de las tareas.