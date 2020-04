Esta semana se conoció la decisión de las empresas del sector eólico de ingresar trabajadores foráneos. La noticia provocó profundo malestar en la Construcción debido a la delicada situación del sector. La decisión unilateral de empresa pone en debate el compromiso social empresario, habida cuenta la delicada situación que atraviesan los trabajadores en este contexto de pandemia. El índice de desocupación de la Construcción pone en alerta al sector y advierten sobre la necesidad de tomar la mano de obra local, y genera preocupación las medidas que no apelan a ese requerimiento. Por estas horas el sector analiza acciones tendientes a garantizar las fuentes d em19pleo y solicitan que se priorice la mano de obra local. Resulta llamativo que desde el Estado provincial no se haya tomado cartas en el asunto, habida cuenta de la restricción para que ingresen personas a la provincia de distritos con circulación comunitaria de COVID -19.

En ese contexto vale mencionar que desde el Municipio local se ha expresado que no se puede ingresar personal foráneo, y dado que los trabajadores de los parques eólicos residen en la ciudad portuaria, estas medidas de ingresar trabajadores foráneos estarían atentando no sólo con empleo local, sino que pondrían en peligro la situación sanitaria.

La posibilidad de que una empresa ingrese personal que proviene de otras provincias no solo pondría en riesgo el empleo local, sino que podría atentar contra la salubridad de los chubutenses.

No se descarta que desde la UOCRA haya un reclamo formal ante las autoridades provinciales porque se desconoce la procedencia de los trabajadores que llegan a cumplir funciones en la zona de los parques eólicos con el conflicto sanitario que supone para la provincia.

La situación se ha vuelto muy delicada, y desde el sector advierten que con estas prácticas monopólicas se pone en riesgo la seguridad sanitaria de todos los chubutenses y los empleos de los residentes en la provincia que cumplen con todas las normativas establecidas para lograr un resultado eficiente y eficaz en la industria.