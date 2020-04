DEPORTES

En esta etapa de aislamiento social y preventivo, Chubut Deportes se ha sumado a la serie de actividades virtuales a través de redes sociales con charlas con protagonistas del deporte chubutense y nacional.

Marcelo Richotti, Gerente Deportivo del ente deportivo provincial, ex basquetbolista y entrenador, es el moderador de las charlas que el pasado jueves tuvo como protagonista a Sixto Peralta y en el que hoy estará Daniel Orsanic, ex capitán del equipo Argentino de Tenis campeón en la Copa Davis.

Se charla en Vivo por el deporte

Diversas instituciones deportivas han tenido que readaptar sus actividades en esta etapa de aislamiento social y preventivo, como para de esa manera mantener en desarrollo a sus deportistas y disciplinas: utilizando las plataformas virtuales que la tecnología ofrece.

A esto, se ha sumado Chubut Deportes, que a través de trasmisión en vivo de Instagram, y con Marcelo Richotti como moderador, ha contado con diversos encuentros con deportistas entrenadores: Carlos “Chapa” Retegui DT campeón con la Selección Masculina de Hockey, Sergio “Oveja” Hernández subcampeón Mundial 2019 con la Selección Masculina de básquet, Hugo Conte ex jugador de Voley, Selección Argentina y hoy en día comentarista deportivo, entre otros.

El pasado jueves, se compartió la charla con Sixto “Mumo” Peralta, ex futbolista comodorense que ha vestido las camisetas de CAI de Comodoro Rivadavia, Huracán de Parque Patricios, Racing de Avellaneda, Inter de Milán, River Plate, entre otros clubes del exterior.

Una de las declaraciones de Peralta, compartiendo sus inicios en el futbol y sus experiencias, contó que “lo que más me costó fue la ida de Comodoro a Buenos Aires. La sufrí en los primeros años. Me costó mucho cambiar de colegio, la vida en Buenos Ares, lejos de mis viejos. No sé si sacrificio, pero si lección”.

Sumando que “ese año lo sufrí un poco. A los del interior nos dejaban en Buenos Aires, yo pasaba las Fiestas en la casa de los hermanos Milito, me recibían de maravillas”, destacando que “lo llamo lección. Porque eran cosas que yo tenia que dejar de lado por algo que me ilusionaba de forma tremenda, que era jugar un Sudamericano, jugar en la Selección, llegar a Primera”.

Sábado turno del tenis

En tanto, este sábado será momento de dialogar con Daniel Orsanic, ex Capitán del equipo Argentino de Tenis que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016.

El evento, se realizará desde las 19 horas vía Instagram de Chubut Deportes.