DESDE QUE INICIÓ LA CUARENTENA SE REGISTRARON MÁS DE 300.000 SUSPENSIONES, REBAJAS SALARIALES Y DESPIDOS

Uno de los peores resultados del aislamiento obligatorio que se está viviendo en todo el país está vinculado a los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que como resultado de la inactividad se han generado numerosos despidos, suspensiones y también bajas en los salarios. No obstante, desde diversas áreas aseguran que el pico de esta crisis llegaría recién a mediados de mayo.

Desde las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) advirtieron que el 15% de este tipo de industrias no podrán pagar los sueldos de la primera quincena, lo que motivó una presentación ante las autoridades del Gobierno Nacional para pedir financiamientos con tasa 0%.

Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) publicado esta semana reveló que, en lo que va de la cuarentena, 309.672 trabajadores fueron alcanzados por las suspensiones, las rebajas o retrasos salariales temporales y los despidos. En esa misma línea de advertencia, este jueves los empresarios PyME, nucleados en IPA, destacaron que los requisitos para acceder al salario complementario dejaron afuera a una buena cantidad de empresas. A ello se le suma la, por ahora, escasa llegada de la liquidez bancaria al canal del crédito.

El salario complementario tiene como requisito que las empresas no hayan facturado entre el 12 de marzo y el 12 de abril más que la recaudación nominal del mismo período del 2019. No obstante, consideraron que la norma tiene dos inconvenientes. Por un lado, la inflación en torno del 50% que transcurrió entre un año y otro; y por el otro, tal como destacan desde IPA, el hecho de que las empresas trabajaron hasta el 20 de marzo, lo que implicó que algunas facturaciones se cerraran entre 15 y 20 días después.