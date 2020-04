PERO SÓLO DENTRO DE LA COMUNIDAD

Este verano europeo, podría reactivarse el turismo internacional en el viejo continente, según anunciaron las autoridades de la Unión Europea (UE), pero sólo entre los 26 países del espacio Schengen, lo que dejará afuera a algunos actores importantes de la actividad en lo emisivo y receptivo del continente, como Gran Bretaña y Turquía.

El debate

Sin embargo, desde la Comisión Europea, una de las siete instituciones de la UE, con poder ejecutivo, su presidenta, Ursula von der Leyen, desaconsejó a los europeos programar sus vacaciones para la próxima temporada de verano.

Durante un debate en la Comisión de Transportes, el funcionario belga aseguró que se tratará de un proceso progresivo y con restricciones para evitar la propagación del coronavirus.

Bretón afirmó que trabajan «día y noche para tratar de facilitar los desplazamientos desde este verano, para que podamos recuperar un poco de normalidad en nuestras vidas».

Los principales actores

Los 26 estados del espacio Schengen son Austria, Bélgica, Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Liechtenstein.

El listado, que incluye a un extracomunitario como Suiza, no abarca a Turquía, un creciente destino para el resto de Europa, ni a Inglaterra, que cada verano puebla de turistas destinos europeos, en especial de la península ibérica.

En España, el mayor receptor mundial de turistas, tuvo en 2019 casi 84 millones de visitantes, de los cuales unos 19 millones fueron británicos, mientras Turquía surgía como el destino más pujante del continente, con 52 millones de extranjeros en el mismo año.

Preparativos

Al margen de los anuncios de la UE, cada país se organiza tanto para atraer turistas como para evitar que sus ciudadanos visiten zonas consideradas de riesgo.

De esa manera, las autoridades alemanas advirtieron a sus compatriotas, a través del comisionado de Turismo del Gobierno, Thomas Bareiss, que no podrán reanudar sus viajes a España, Grecia o Turquía este verano.

Los alemanes fueron la segunda fuente de turistas en España en 2019, con unos 11 millones, que es el país favorito de los germanos para vacaciones, seguido de Grecia y Turquía.

El mercado turco, pese a estar implementando zonas turísticas «Covid Free» (libres de Covid-19), quedó afuera de los destinos de estados del espacio Schengen, mientras Grecia, el país con la economía más dependiente del turismo de Europa (representa más del 20% de su PIB), verá caer más aun la actividad que en 2019 le llevó unos 30 millones de viajeros.

España ya no tenía expectativa alguna de reapertura del turismo en verano, al ser el país más castigado por el Covid-19 en el continente, como lo anunciaron aun desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

El secretario general de la entidad, Ramón Estalella, advirtió que «de momento no hay ninguna fecha de apertura» y puntualizó que los hoteles “no se ha cerrado por causas económicas, sino por causas sanitarias y hasta que no se dé la seguridad de que se puede viajar y se puede interactuar entre personas, ponerle fecha es muy difícil”.

República Checa permite a sus ciudadanos viajar al exterior desde el sábado último –con una serie de estrictos requisitos-, pero mantiene cerradas sus fronteras a los extranjeros, en tanto Italia entrará el 4 de mayo en la Fase 2 del plan de desconfinamiento, con la apertura de comercios como bares y restoranes y la autorización para el turismo interno en ciertos municipios, también con autorizaciones individuales.

Desde el sur, a donde pretendían «huir» los italianos del norte cuando comenzó la pandemia, Sicilia tiene mayores expectativas y comenzó a ofrecer turismo subsidiado en hasta el 50% a sus visitantes desde el 4 de mayo.

El gobierno regional beneficiará con un 50% del boleto aéreo y una de cada tres noches de hotel, además de entradas gratis a museos y sitios arqueológicos de la isla, como lo indica su sitio web en inglés.